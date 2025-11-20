Suscribete a
El extesorero que financió las primarias de Sánchez en 2017 reconoce que se recabaron donativos mediante un sistema «no habitual»

Contrataron a una plataforma que se dedicaba al 'crowdfunding', donde llegaban donaciones de 40 u 80 euros y «muy pocas» de 3.000 euros

«Fue un porrón de gente»: la fiesta en el ático bajo sospecha de Cerdán a la que asistieron altos cargos del PSOE

Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en 2017.
Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en 2017.

Servimedia

El contable Pedro Luis Egea, que fue tesorero de la Asociación Bancal de Rosas y financió las primarias de 2017 del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este jueves en el Senado como algo «no habitual» y «novedoso» que recaudaran ... donativos a través de Internet sin mayor control.

