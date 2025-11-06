El expresidente de Canarias usó la excusa de la emergencia en el 75% de su mandato

El expresidente del Gobierno de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, gobernó gran parte de su mandato con el procedimiento que le permitía contratar de forma más ágil mediante la fórmula de la emergencia.

Se ... trata de un trámite que otorga mayor flexibilidad a las administraciones a la hora de realizar contrataciones por la vía de urgencia, permitiendo la contratación a dedo y agilizando tanto los trámites como la publicidad que corresponde a toda oferta pública.

En concreto, el 75% del tiempo que el ahora ministro estuvo al frente del Gobierno autonómico, el gabinete que presidía Torres tuvo a su disposición esta herramienta para responder a las diferentes crisis que tuvo que enfrentar su Administración.

Durante aquellos años el archipiélago sufrió las crisis provocadas por la Covid, que afectó a todo el mundo, la migratoria que provocó el desembarco de miles de personas ilegales en las islas y la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Con todas estas emergencias en marcha, algunas de las cuáles se solaparon en el tiempo, Torres pudo hacer y deshacer a nivel de contratación pública sin un control exhaustivo.

Cuando todavía no había celebrado ni su primer aniversario en la presidencia autonómica, cargo al que accedió en 2019 gracias a una acuerdo con Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista de La Gomera, la irrupción de la pandemia en nuestro país llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a declarar la emergencia en todo el territorio nacional. De tal forma que Canarias también pudiera contratar servicios y material sanitario, precisamente lo que ahora está bajo la lupa de los tribunales, sin tener que cumplir con los requerimientos habituales.

Fue durante esa época, cuando su Administración contrató a la empresa vinculada a la trama Koldo para comprar mascarillas. También tiró del exasesor del ministro de Transportes, con el que la UCO ha certificado una relación muy cercana que Torres negó en sede parlamentaria, para facilitar la entrega de test de antígenos para abrir la autonomía al turismo.

Ese mismo año, 2020, ante la incesante llegada de cayucos principalmente al muelle de Arguineguín de la isla de Gran Canaria, provocando que esa fuera la peor crisis migratoria que ha sufrido el archipiélago, el Estado autorizó también al gabinete de Torres a utilizar la fórmula de los contratos de emergencia para hacer frente a las necesidades de contratación que tenían para atender a los recién llegados. Entre otras cuestiones se adjudicó la manutención a varias organizaciones y la contratación e instalación de carpas para su acogida. Los tribunales examinan también en algunos de estos contratos, como el de la ONG Quórum Social 77, investigada por supuestos malos tratos a los menores no acompañados.

En octubre del año 2021, con el objetivo de dar respuesta a la emergencia sufrida en La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja, se habilitó también este procedimiento para que el Gobierno autonómico pudiera contratar alojamiento para las personas desalojadas o acelerar las reparaciones de aquellas infraestructuras que quedaron dañadas durante los tres meses que el volcán estuvo expulsando lava.

Entre el uso que la Administración de Ángel Víctor Torres le dio a esta herramienta durante esa crisis hubo la rehabilitación de viviendas o la construcción de una urbanización con contenedores para dar un techo a muchas familias que aún siguen viviendo allí.