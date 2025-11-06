Suscribete a
El expresidente de Canarias usó la excusa de la emergencia en el 75% de su mandato

Pudo contratar a dedo al mismo tiempo por las crisis sanitaria, migratoria y del volcán

Torres adjudicó la mayoría de los contratos del Covid a la trama de Koldo y Aldama

Torres durante su comparecencia este miércoles
Torres durante su comparecencia este miércoles ABC
Joan Guirado

El expresidente del Gobierno de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, gobernó gran parte de su mandato con el procedimiento que le permitía contratar de forma más ágil mediante la fórmula de la emergencia.

Se ... trata de un trámite que otorga mayor flexibilidad a las administraciones a la hora de realizar contrataciones por la vía de urgencia, permitiendo la contratación a dedo y agilizando tanto los trámites como la publicidad que corresponde a toda oferta pública.

