La expresidenta de Adif planteó a Koldo amañar un contrato de más de 50 millones

Isabel Pardo de Vera barajó colar a Levantina, vinculada a la trama, en una licitación de Lugo

Ábalos, Koldo y Cerdán se valían de Pardo de Vera para amañar obras

Isabel Pardo de Vera acude a declarar como investigada a la Audiencia Nacional
Carmen Lucas-Torres

La expresidenta de Adif investigada en el caso Koldo de la Audiencia Nacional barajó amañar una licitación pública ferroviaria de más de 50 millones de euros en beneficio de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) cuyo propietario, José Ruz, está investigado por pagar presuntamente ... mordidas millonarias a cambio de adjudicación pública al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo el pasado 4 de julio, el juez Leopoldo Puente le prohibió salir del país como medida cautelar.

