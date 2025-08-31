La expresidenta de Adif planteó a Koldo amañar un contrato de más de 50 millones

La expresidenta de Adif investigada en el caso Koldo de la Audiencia Nacional barajó amañar una licitación pública ferroviaria de más de 50 millones de euros en beneficio de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) cuyo propietario, José Ruz, está investigado por pagar presuntamente ... mordidas millonarias a cambio de adjudicación pública al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo el pasado 4 de julio, el juez Leopoldo Puente le prohibió salir del país como medida cautelar.

Una de las grabaciones que el hombre de confianza de Ábalos recogió subrepticiamente durante una de las reuniones mantenidas con Isabel Pardo de Vera desvela que la responsable pública avanzó a Koldo García una licitación de Adif. Ambos valoraron opciones de obras que pudieran adjudicarse a la compañía a la que los investigadores vinculan a la trama, según le estaba pidiendo el asesor de Ábalos.

El 18 de noviembre de 2020, cuando se produjo la conversación, Koldo García preguntó a la ingeniera de caminos gallega y entonces presidenta de la compañía pública si tenía «algo ahora mismo» para Levantina -que según le trasladó debía atravesar dificultades económicas-, en referencia a si podía conseguir que se adjudicase a dedo algún contrato para la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Pardo de Vera, igual que a Javier Herrero (director general de Carreteras durante el periodo de Ábalos en Transportes) al ver indicios de que ambos amañaron contratos de las empresas públicas dependientes del Ministerio para que compañías que supuestamente pagaron comisiones ilegales al exministro y a su asesor se llevasen contratos millonarios en perjuicio de otras que también se presentaron a los concursos.

La conversación entre ambos se produjo un mes antes de la licitación que Pardo de Vera desveló a Koldo García en los siguientes términos durante su charla, recogida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporada al sumario del caso Koldo, a la que ha tenido acceso ABC:

-Koldo: «¿Tienes ahora mismo, y digo ahora, eh?»

-Pardo de Vera: «Muy interesante, que son 60 millones»

-Koldo: «Y es...»

-Pardo de Vera: «Red ferroviaria»

-Koldo: «Vale. ¿Y eso es en el pueblo de?»

-Pardo de Vera: «Oural»

Optaron 19 compañías

Durante la charla, que es mucho más extensa, Koldo García insistió en pedir algún contrato «de emergencia», de «dos millones», para la empresa de José Ruz, que según le explicó a Pardo de Vera no estaba en su mejor momento. Ella le avanzó que esa obra, de algo más de 50 millones, estaba a punto de licitarse en un municipio de Lugo, su provincia, aunque el asesor del ministro indicó que la compañía de Ruz estaba más interesada en obras más pequeñas e inmediatas.

Finalmente, como consta en la plataforma de contratación del sector público, el 12 de diciembre de 2020 se licitó el contrato y en mayo de 2021 se resolvió que Ferrovial sería la adjudicataria del proyecto, al que optaron 19 compañías. «El Consejo de Administración de Adif ha autorizado, en su última reunión, la adjudicación del contrato para la construcción del túnel de Oural, situado en el tramo Monforte de Lemos-Lugo, por un importe de 50.755.387,21 € (IVA incluido). El contrato ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción y cuenta con un plazo de ejecución de 29 meses y 21 días», informó Adif el 26 de mayo de 2021.

Se trata de una importante obra ferroviaria, el proyecto de construcción del túnel de Oural en el tramo entre Monforte y Lugo en la línea 900 de Coruña a León que fue financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea, informó también Adif en el mismo comunicado.

Según el audio incautado por los agentes, Pardo de Vera se abrió a mirar opciones para la constructora, conforme le pidió Koldo García, sabiendo que previamente había sido adjudicataria de otros contratos de Adif. «Lo tengo que ver ahora lo que tengo», accedió Pardo de Vera, según la conversación grabada sin autorización por el primero, y que consta entre los ocho audios que se le requisaron. El contenido de uno de ellos fue clave para la imputación y posterior encarcelación preventiva del ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, quien según dichas grabaciones se habría repartido mordidas con Ábalos y su asesor.

Contrato de emergencia

Koldo García insistió en la charla con Pardo de Vera en que la situación de Levantina no era buena y le instó a que favoreciera la adjudicación de «una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo». «Le hemos dado una de 700.000 hace nada, eh. Es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo», contestó Pardo de Vera.

Durante su declaración como investigada en la Audiencia Nacional el pasado 21 de julio, las acusaciones populares de la causa, representadas por el abogado del Partido Popular, no pudieron hacer preguntas a Pardo de Vera puesto que únicamente contestó al juez, a su defensa y a la Fiscalía. Precisamente, fuentes de la acusación trasladaron a este periódico en aquel momento que se quedaron con las ganas de escuchar alguna explicación de la expresidenta de Adif sobre por qué afirmó, en la misma conversación con Koldo García de noviembre de 2020, que si se daba otro contrato a Levantina iba «a cantar», asunto por el que no preguntó el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación del Tribunal Supremo contra Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García sitúa a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero -investigados, por su parte, en el caso Koldo de la Audiencia Nacional a instancia del instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente- como los responsables a nivel técnico de que las licitaciones «se orientasen a determinadas mercantiles».

En el informe que la Guardia Civil presentó en junio al magistrado Puente, a raíz del que investigó a Cerdán y consideró que Pardo de Vera y Herrero tenían que figurar como imputados, se apuntó a que los dos últimos prestaron asistencia a Ábalos a través de Koldo García para que las adjudicaciones públicas proyectadas para llevarse ilegalmente un porcentaje que pagasen los propios empresarios acabaran en manos de las compañías vinculadas a la trama, principalmente LIC, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Acciona. La principal fuente de indicios contra Pardo de Vera y Herrero son los mensajes o conversaciones de ambos con Koldo García que él mismo guardó. Ella, según fuentes próximas, niega haber incurrido en ninguna ilegalidad en contratación pública y encuadra la conversación como una manera de dar largas a Koldo García.