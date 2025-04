La exmujer de Koldo oculta su cara y se niega a declarar en la comisión del Senado

Tras un primer plantón y un segundo amago, Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, acudió este jueves a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en su tercera citación para aclarar sus lazos con la trama, pero no habló. Tapándose el rostro con una pashmina y unas gafas de sol grandes y oscuras, Úriz se negó a declarar y no respondió a las preguntas de los senadores.

La primera senadora en el turno de la palabra, María Caballero, de UPN, se quejó del «disfraz» de Úriz para ocultar su cara ante las cámaras. «¿Estamos ante Patricia o ante quién? Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado», criticó al comienzo de la sesión, que se suspendió durante unos minutos para comprobar que, efectivamente, era Úriz la compareciente.

Tras reanudarse la comisión, la exmujer de Koldo García tomó asiento, pero no se descubrió la cara en ningún momento, y anunció su intención de no responder a las preguntas: «Tal y como he comunicado a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada».

Úriz fue citada por primera vez a la comisión que investiga la trama en el Senado el 20 de febrero. La exmujer de Koldo no acudió en su primera llamada y su abogada trasladó a la Cámara Alta que tampoco lo haría en la segunda, prevista para el 7 de marzo. La representante legal de Úriz se negó igualmente a facilitar el correo electrónico o la dirección postal de su cliente, y el Senado anunció entonces, dos días antes de esa segunda fecha, su intención de citar a la exmujer de Koldo por edicto en el BOE y aplazar la comparecencia para el 10 de abril. La sorpresa vino cuando el 7 de marzo se presentó en la Cámara Alta exigiendo comparecer en la comisión.

El Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Senado, había citado a Patricia Úriz ante la comisión de investigación para interrogarla por su condición de «investigada» en el caso, no como mujer de Koldo, al haber tenido un puesto como ayudante de secretaria en el ministerio de José Luis Ábalos.