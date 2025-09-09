La exmujer de Ábalos insinúa que el exministro tiene guardado dinero en el extranjero Carolina Perles carga contra Koldo García, al que califica de «matón» y asegura que ejercía de topo de Santos Cerdán

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, ha insinuado que el exministro de Transportes tiene dinero escondido en el extranjero. «Que miren en su pasaporte porque desde que dejó de ser ministro no ha dejado de viajar», ha señalado en el programa de Telecinco 'El precio de… la corrupción' cuando ha sido preguntada por Santi Acosta sobre esta cuestión. Una entrevista que Ábalos intentó que el juez evitara emitir.

Pero contra quien más ha criticado Perles es contra Koldo García. Ha asegurado que su llegada fue «un antes y un después» en su relación con Ábalos y califica al exasesor como un «matón que graba las conversaciones de la gente que le ha dado y que luego las vende». Además ha afirmado que está «completamente segura» que ejercía de topo de Santos Cerdán, , el ex número tres del PSOE encarcelado desde junio. “Su objetivo era tener controlado a José Luis. Sobrepasaba límites”, ha comentado Perles en la entrevista.

Una relación que se enturbia con el paso del tiempo y cuando la relación entre Ábalos y su exasesor se hace más estrecha. “Entraba y salía de nuestra casa como quería”, ha explicado. Hasta que un momento le prohíbe la entrada y empiezan “a llegar amenazas”. La situación llega a tal punto, según la expareja del que fuera titular de Transportes, que Koldo le insinúa que “hay accidentes de coche” cuando tiene un vehículo nuevo. “A Valencia no iba en ese coche. Y cuando volvía comprobaba el kilometraje”, ha indicado.