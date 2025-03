El exjefe de UDEF guardaba casi cien paquetes de dinero en cobertizos del jardín y en una maceta

Óscar Sánchez, exjefe de Blanqueo de la Policía Nacional en Madrid, había acumulado tanto efectivo en sus casas como pago por sus servicios a una organización de narcos que ya no sabía dónde guardar el dinero. Acumulaba casi cien paquetes de distintos billetes solo en el exterior de su chalé de Villalbilla (Alcalá de Henares), parte en un cobertizo, otros en un trastero e incluso en una maceta decorativa, dentro de dos botes de proteínas para que no se estropearan. El monto del efectivo encontrado solo en esta propiedad ronda los veinte millones de euros, aunque no se pudo acabar de contar el dinero durante el registro porque las máquinas no resistieron: tres acabaron quemadas.

La entrada y registro en la vivienda del inspector jefe, que vivía con su mujer Noelia Ruiz, también policía y sus dos hijos, adolescentes, se produjo a las 5.10 de la madrugada del pasado 6 de noviembre en el marco de la operación Augur. A esa hora el GEO irrumpió en el chalé familiar donde fue detenida la pareja. A las 5.40 de la madrugada, comenzó el registro y concluyó a las 22.05 de la noche, es decir casi diecisiete horas después.

A medida que avanzaba el registro, la comitiva judicial y los agentes de Asuntos Internos se dieron cuenta de que era imposible seguir contando dinero, dada la acumulación de billetes de todo tipo, la mayoría envasados al vacío. En el acta de la letrada de la Administración de Justicia se deja constancia de un sobre inicial que contiene (se detallan cuántos billetes de cada tipo) 26.920 euros por un lado y 650 por otro, pero a esta cantidad se añade «el dinero intervenido en paquetes precitados judicialmente para su posterior apertura en sede policial en presencia de autoridad judicial» y ahí constan 14 paquetes en bloques precintados de dinero, además de cuatro baúles de plástico donde metieron el efectivo hallado en el armario de la entrada, en el jardín, en el garaje y también en las plantas (la mayor cantidad estaba en la buhardilla y la encontró el GOIT tras agujerear las paredes): cerca de veinte millones aunque es una estimación. Como informó ABC también se hallaron dos monederos de criptoactivos.

El acta de registro, manuscrita, recoge las dependencias y zonas concretas donde va apareciendo el dinero: un armario y un zapatero en el hall, una chaqueta, el dormitorio de la pareja en el que encuentran billetes en mochilas de deporte y en bolsas, así como en una caja fuerte o las habitaciones de los niños que también tenían sus 'ahorros': billetes de cien, cincuenta, 200, etcétera aunque no en cantidades llamativas.

Es en la buhardilla donde había muchísimo efectivo, en unos trasteros en la parte superior encontraron hasta catorce paquetes. Al abrir uno de ellos había diez bloques de billetes y fue cuando hubo que traer la primera máquina para contarlos.

El acta lo registra así: primer paquete y dentro de ese primer paquete sedividen en seis bloques. Primer bloque (100 billetes de 500 euros, 100 de 200 y 300 billetes de cien euros…) así hasta seis bloques con cantidades diferentes, de mil en mil billetes que introdujeron de nuevo en el paquete, precintaron, firmaron y sellaron. Según la LAJ había otros trece paquetes del mismo tipo. «Algunos de los paquetes poseen una nota manuscrita con la cantidad que contienen (no contados)… son un total de 14 paquetes. Se realiza precinto judicial».

El Grupo de Intervención Técnica de la Policía (GOIT) siguió trabajando en esa buhardilla y descubriendo más dinero; en una columna por ejemplo, un paquete con 60.000 euros. «Hay ocho paquetes más con nota manuscrita que indica 60.000», se lee.

Son páginas y más páginas de notas manuscritas en las que se va recogiendo todo, paquetes y más paquetes de dinero, fajos envasado y sin envasar, en el trastero del jardín hallan 31 paquetes de billetes de 50 y otros siete de distintas cantidades, también en otro cobertizo exterior, en cajas de zapatos, una de ellas de la marca Gucci, a reventar de efectivo y en un macetero, el colmo de la despreocupación. Igualmente en el exterior, y metidos en dos botes de proteínas de color negro para proteger los billetes hallan 11 paquetes de 50 euros envasados al vacío y otros siete con billetes de distinto tipo. Fueron necesarios baúles gigantes de plástico para guardar y trasladar esa montaña de efectivo.

Sánchez, al que llaman 'Aduana' en los mensajes cifrados, está en prisión desde el pasado 8 de noviembre. Se le atribuyen presuntamente los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos Según las conversaciones que constan en el sumario al que ha tenido acceso ABC, cobraba un 40 por ciento por facilitar la entrada de cocaína en los puertos españoles. En los últimos cinco años habría controlado más de 500 contenedores para la organización de narcos obteniendo millones de beneficio. En una comunicación de mayo de 2020, su socio y confidente Ignacio Torán admite: «Debo dar un 40% a Aduana, un 40 yo y un 20 a los chicos», refiriéndose al resto de los colaboradores y a las comisiones supuestamente cobradas.

«Tiene una sociedad duradera en el tiempo con 'Aduana'», señalan los informes.

Sánchez introducía numeraciones de contenedores en los sistemas de coordinación policial para saber de antemano cuáles iban a ser inspeccionados, así como las personas y empresas investigadas y eso al menos desde mayo de 2021 de forma continua.