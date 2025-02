El evangelista convertido al islam que reclutó yihadistas para medio mundo desde su silla de ruedas en Melilla

Huele a orín en los callejones estrechos y desconchados de La Cañada de Hidum. Calles donde apenas entra, en algunos casos, una persona, algunas sin salida y sucias, pero en las que la hégira campea a sus anchas entre las paredes verdes, rojas, amarillas ... y ocres. «Ahí entraron a un por un chaval. No era yihadista. Su padre rezaba y eso, pero el hijo entraba en páginas de internet. Al final, lo detuvieron», afirma un vecino. El colorido exterior del barrio más deprimido de Melilla se mezcla con la suciedad en las calles, los coches quemados en los márgenes de la carretera, ese fuerte olor en las esquinas y los 'barbudos' en actitud vigilante, musulmanes ataviados según la doctrina más rígida del islam, sentados en puntos estratégicos que controlan cada vehículo con el móvil en la mano.

Es temprano. El barrio apenas se levanta. Los niños cargan sus mochilas hacia el colegio acompañados de sus madres. Se ve algún niqab entre las mujeres, pero pocos y, en el quiosco frente a la 'mezquita blanca', dos 'barbudos' miran con desconfianza a los extraños que entran en busca de un chapista. «Hay que hacer las fotos antes de que se levanten los lobos», asegura el guía que adentra a ABC en este laberinto de callejuelas, donde esta semana se ha vuelto a detener a Mustafá Maya Amaya, considerado el captador de yihadistas más importante de Europa. Desde esas calles alentaba a los jóvenes a combatir en la 'guerra santa'. «No hay que hablar solo de guerras, pero es lo que nos espera, aquí lo dejo», escribió en uno de sus perfiles de Facebook antes de ser detenido.

El barrio se extiende por la falda de una colina cerca de la valla con Marruecos. A mediados de la década de 1980 allí empezaron a hacinarse musulmanes procedentes del país vecino. Lo hicieron en chabolas, que luego se han convertido en casas construidas por ellos mismos. Hubo un tiempo en el que no había servicios básicos, pero ya hay luz y agua, aunque los vecinos, que no quieren fotos en el barrio, se quejan de estar abandonados.

Noticia Relacionada El yihadista detenido junto al 'talibán' de Melilla fue condenado por integrar la 'Brigada Al Ándalus' Isabel Vega El juez envía prisión a los dos, en línea con el criterio de la Fiscalía, tras tomarles declaración

Estos asentamientos se construyeron sin plan de urbanismo. Desde la carretera comenzaron a levantar el laberinto de callejuelas hacia arriba. Ahora hay talleres mecánicos de todo tipo, tiendas, cafés y dos mezquitas. En una de ellas es donde las autoridades colocan a Maya Amaya. La 'mezquita blanca', un edificio que no parece un templo religioso, al que cuando se adentra la mañana una mujer limpia los cristales. Ese es el lugar en el que rezaba. A pocos metros de su casa.

Paredes de hormigón

En la parte inferior de la carretera, con el tiempo, al Administración sí construyó bloques de pisos. Un enjambre de viviendas sociales a la salida de La Cañada. Entre esas paredes de hormigón fue detenido Maya Amaya, según los vecinos. A unos 50 metros de la mezquita, un trayecto que hacía a diario con su silla de ruedas. En la barriada Mustafá Maya es un hombre religioso, sin más. Para nada un terrorista. «No ha hecho nada, solo que rezaba con amigos», señala algún vecino esquivo, que lo recuerda en el quiosco junto a la mezquita. Pero la fama del lugar es que, en esa mezquita, sólo entran a rezar «ellos», los musulmanes más ortodoxos.

Se les puede identificar por su larga barba, así como por la vestimenta. Todo se tiene que hacer según la versión más radical del islam, hasta se tiene que llevar la ropa según sus preceptos. El propio Maya compartió no hace mucho en sus redes sociales cómo era la vestimenta del buen musulmán, indicando que la ropa tenía que estar por encima de los tobillos. Fue uno de sus consejos, entre los que había también tutoriales con la forma correcta de rezar. Llegó a incluir matices como la inclinación de la cabeza o la separación de las piernas.

Localizaciones en Melilla 1. Imagen con la bandera de Palestina. 2. Mezquita Blanca. 3.Laberinto de la Cañada J.J.M.

Maya Amaya no es un desconocido. En los taxis se le recuerda educado, pagando siempre bien y acompañado de la familia cuando salía de La Cañada para ir al médico o a una celebración. «Es un minusválido que no puede hacer nada. Siempre estaba sentado en el quiosco. Ellos solo rezan. Los detienen por racismo. No hacen nada. Son unos amigos que se juntan a rezar», explica uno de los barbudos sin querer muchas cuentas con el tema, antes de sentenciar: «Ya no sale».

Y tenía razón. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acordó esta semana para este vecino de Melilla prisión provisional comunicada y sin fianza. Entró en la cárcel con otro histórico reclutador para la yihad, Deniz Ibryam Redzheb, miembro de la 'brigada Al-Andalus'. Ambos se conocieron en prisión. La Fiscalía les atribuye delitos enaltecimiento, autoadoctrinamiento, adoctrinamiento sobre terceros y autocaptación. Todo ello con fines terroristas. Fueron a prisión por el riesgo de fuga, ocultación de fuentes de prueba y por su reiteración delictiva.

Maya Amaya no hacía más de un año que había vuelto a Melilla tras cumplir ocho años de presidio por enviar combatientes a la yihad. La Policía Nacional cree que este viejo conocido volvió a la actividad. Insisten en que es muy persuasivo, que nunca se ha arrepentido y que ha hecho del reclutamiento su forma de vida. Vive de la pensión por la minusvalía que padece. Su captación era por internet, aunque también mantuvo reuniones con posibles adeptos a la causa. Los investigadores lo exponen con una habilidad especial para detectar a aquellos que pueden ser radicalizados.

ZONA NEUTRAL ML-300 Barrio de La Cañada (Zona ampliada) Paso fronterizo Mariguari Bloque de viviendas de Mustafa Maya Amaya Mar Mediterráneo ML-102 P 6209 Mezquita Blanca Carretera Hidum MELILLA (ESPAÑA) Río Oro Carretera Farhana Farhana Campo de Golf 1.000 m ABC Barrio de La Cañada (Zona ampliada) Mar Mediterráneo MELILLA (ESPAÑA) ML-300 1.000 m ZONA NEUTRAL ML-300 Paso fronterizo Mariguari Bloque de viviendas de Mustafa Maya Amaya ML-102 Mezquita Blanca Carretera Hidum Río Oro Carretera Farhana Farhana Campo de Golf ABC

Mustafá no siempre se llamó así. De raíces gitanas, sus padres lo bautizaron como Rafael Maya Amaya (Bruselas, 1963) en una comunidad evangelista. Era hijo de inmigrantes españoles en Bélgica. Empezó a entrar y salir de la cárcel desde 1986. Y fue en prisión dónde se convirtió al islam. A finales de los 90 ya era musulmán. En 2001 fue cuando se tuvieron las primeras noticias sobre su radicalización. En aquel año ocupó una mezquita en la calle San Agustín de Málaga.

Okupa

El 12 de septiembre de ese mismo año, un día después del 11-S, el presidente de la Asociación Islámica presentó un escrito en la Subdelegación del Gobierno acusando al grupo liderado por Rafael Maya Amaya de ocupación ilegal del edificio. Alegaba que con una docena de marroquíes y argelinos le daban un uso de pensión, locutorio y comedor ilegal. La Fiscalía abrió diligencias. En aquella denuncia se le presentaba como 'peligroso' por una denuncia que Maya había recibido por golpear con una pistola a un marroquí por comentar que los judíos también tienen derecho a vivir.

Además, la Asociación Islámica puso en conocimiento de la Fiscalía que este autoproclamado imán de aquel templo okupa admitía haber estado en la cárcel de Alhaurín de la Torre ocho años por robo o drogas, pero que fue antes de rehabilitarse y convertirse al islam. En esos días se hizo célebre por un polémico manifiesto colgado en la puerta de esa misma mezquita en apoyo al régimen talibán en Afganistán, que brindaba protección a Bin Laden.

Mustafa Maya Amaya con su silla de ruedas ABC

Ahí pasó a ser apodado como 'el talibán', antes de ser desalojado en 2004. Las crónicas de esos años exponían que dentro de la mezquita se halló un alijo de hachís. Ahí Rafael Maya ya era conocido como Mustafá, el nombre que adoptó tras convertirse. Su radicalización era completa. Volvió a ser detenido en marzo de 2014. Estuvo en prisión hasta marzo de 2022 por una sentencia de conformidad de ocho años.

En diciembre de 2017, reconoció haber adoctrinado a jóvenes que incluso estuvieron alojados en su vivienda para, posteriormente, viajar a Libia y otras zonas de conflicto con el objetivo de hacer la yihad. La sentencia de la Audiencia Nacional en 2018 confirmó que había constituido «una de las mayores redes de captación y envío de radicales». Se le atribuyó tener un 'campamento' de entrenamiento en Melilla para enviar a los combatientes a zonas de conflicto.

Veintiocho jóvenes

En la dicha sentencia se relata cómo Maya Amaya desarrolló una estrategia denominada 'la hégira antes de la hégira', en alusión a la huida de Mahoma de La Meca a Medina. Esa era la preparación en La Cañada para formar a los candidatos a combatir en la 'guerra santa'. Hasta 28 jóvenes adoctrinó por internet sentado en su silla ruedas. Hubo quien recaló en Malí, Siria o Libia.

Los candidatos se integraron en organizaciones como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Estado Islámico o Jabaht Al Nusra. Desde un simple ordenador contactó con más de 200 jóvenes dispuestos a seguirle a la yihad. Una red internacional que actuaba en Marruecos, Bélgica, Francia, Túnez, Turquía, Libia, Mali, Indonesia y Siria. Y eso cree la Policía que seguía haciendo tras salir de prisión.

Por todo eso cumplió condena y luego regresó a Melilla. Llevaba tiempo en la ciudad. En su casa, donde se sentía seguro. Yendo a la mezquita, difundiendo propaganda y dando consejo sobre la yihad. Salía en conversaciones y la Policía le seguía el rastro.

Hamás encendió la mecha

La guerra de Israel contra Hamás encendió la mecha. Los videos de los bombardeos están en todos los móviles de La Cañada, la causa palestina es una vieja reivindicación solidaria del barrio. Un grafiti con una bandera de Palestina lleva años pintada en la carretera de Hidum, junto enfrente de los pisos donde fue detenido Maya Amaya.

Las imágenes de los niños muertos sacados de los escombros y de los bombardeos han caldeado el ambiente. «Ten cuidado. Allí está la cosa caliente con todo lo que está pasando. Si vais al barrio, tened cuidado», avisan a ABC autoridades de la Ciudad Autónoma. En las mezquitas, tras los rezos, en los corrillos, los bombardeos de Israel encienden los ánimos. Maya Amaya decía que la guerra era lo que tocaba.

En sus perfiles hay alusiones a la guerra entre Israel y Hamás, así como videos de entierros masivos en Palestina o rezos multitudinarios en Jerusalén, carga contra el sionismo, comparte enseñanzas del Corán con mujeres con burka mirando al mar y de soflamas de líderes salafistas. Contenidos por los que ha vuelto a ser detenido en el barrio laberíntico de Melilla donde, postrado en una silla ruedas y con un ordenador, se ha ganado la etiqueta de ser uno de los yihadista más peligrosos de Europa.