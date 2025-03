Esperanza Aguirre: «No es descartable que veamos a Ayuso en La Moncloa en el futuro»

Esperanza Aguirre sabe lo que es ganar tres veces consecutivas por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Lo hizo en 2003, 2007 y 2011. Ahora ve una situación política bastante similar a la de hace 12 años, pero lanza un aviso: «¡Nada ... de triunfalismo!» Aguirre, que lleva mucha 'mili' en política, no oculta que es 'isabelina' o 'ayuser', como dicen los de Nuevas Generaciones, y no duda en afirmar que Isabel Díaz Ayuso es la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid en su historia. Lanza un pronóstico: que nadie descarte verla en La Moncloa en el futuro. Eso sí, «el candidato ahora es Alberto Núñez Feijóo».

—Usted ganó la última mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, en 2011. ¿Nota un ambiente similar ahora, 12 años después?

—En el año 2011 teníamos la Puerta del Sol invadida por los indignados, justo debajo de mi despacho. Ahora Isabel tiene a unos cuantos que van a darle la murga cada vez que hace algo. El ambiente es muy similar, sí.

Noticia Relacionada El PP cruza las estrategias de Ayuso y Feijóo y saca músculo de unidad en Madrid Mariano Calleja Los populares mantienen activas sus dos 'almas' para atraer voto por la derecha y por la izquierda

—¿Cuál es el punto fuerte de Ayuso, por qué es tan popular?

—Durante la pandemia, contra viento y marea y contra la inmensa mayoría de los gobiernos de entonces supo mantener y combinar la sanidad con la economía. Y eso le valió muchísimo prestigio. A muchos les permitió continuar con sus trabajos y sus vidas, gracias a Isabel, a pesar de que el Gobierno lo impidió con el segundo estado de alarma para Madrid, que además fue inconstitucional.

—¿Cuál es su punto débil?

—Ninguno. Por eso es tan popular.

—Parece que hoy no hay quien tosa a Ayuso. Que se lo digan a Bolaños. ¿Cómo vio los incidentes del Dos de Mayo?

—Bolaños no estaba invitado. La que estaba invitada era la ministra de Defensa, y Bolaños fue a modo de pareja. Yo, que entraba a Sol caminando por la calle Mayor, me encontré a Feijóo, y de pronto vimos un coche con luces y escoltas que entraba como una exhalación hacia Sol, que por cierto, está prohibido, pero se lo saltó. Le recibieron con una sonora pitada, porque lo vi.

—¿Estas elecciones son un pulso entre Ayuso y Sánchez?

—Lo mejor de Ayuso es que da la batalla cultural. En las anteriores elecciones, había que elegir entre socialismo y libertad. Cuando Pablo Iglesias decidió presentarse, Isabel corrigió el lema y dijo 'comunismo o libertad'. Y ahora ha dicho con toda claridad que esto es 'Sánchez o España'.

—Feijóo no da mucho la batalla cultural...

—Sí que la da. Empezó diciendo que no le interesaba, pero se ha dado cuenta de que hay que darla y la está dando. Hay quien confunde moderación con no mostrar convicción en los valores y principios que tenemos. Las convicciones hay que defenderlas con pasión, como hace Isabel.

—¿Hace falta más debate ideológico en el PP?

—Pues sí. Por supuesto.

—¿Qué le ha parecido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto?

—Lo que ha hecho ha sido inventarse un derecho al aborto, y arrogarse poderes constituyentes que no tiene. Ese derecho, inexistente, vacía de contenido dos derechos, a la vida y a la objeción de conciencia. Están poniendo en marcha un proceso constituyente por la puerta de atrás.

—¿Qué está en juego el 28M?

—Nos jugamos que una victoria de la izquierda, con su ideología podemita y antiespañola, signifique un refrendo para el Gobierno socialcomunista que tenemos.

—¿Ayuso está ocupando el espacio de Feijóo?

—No. Ayuso está siguiendo el mismo guion desde el minuto uno, que es denunciar todos los desmanes de Sánchez, que son muchísimos. El Gobierno de España nos afecta a todos. A Madrid nos tiene castigados.

—¿Quién es más líder en este momento?

—No hay que enfrentar a Feijóo con Ayuso. Feijóo ha venido en un momento providencial para el PP y gracias a que dio el paso estamos donde estamos. Y Ayuso es una gran líder.

—Pues a veces Ayuso parece que actúa más como jefa de la oposición de Sánchez.

—No me lo parece. Tiene un discurso de candidata.

—¿El PP tiene motivos para el triunfalismo ante las elecciones del 28 de mayo?

—¡Por supuesto que no! No hay nada conseguido. ¡Para nada!

—¿Qué le parece la idea de descapitalizar Madrid?

—Ya lo están haciendo con varias instituciones. Me parece que no es eso lo que los españoles necesitan.

—¿Por qué esa obsesión con Madrid desde el Gobierno?

—Porque quitando los 12 años de Gobierno de Joaquín Leguina, no han gobernado más. Vino Alberto Ruiz-Gallardón y luego yo. En 2019 perdimos pero Ayuso se reveló como la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid, a pesar de que tuvo que gobernar con una dificultad enorme y con un señor que no era leal en su Gobierno, el de Ciudadanos.

—¿Y por qué cree que el PSOE no consigue gobernar Madrid?

—Porque las políticas liberales son las que traen más libertad, bienestar y prosperidad a los ciudadanos, especialmente a los que más lo necesitan, y han visto que con el PP progresan. A los madrileños les gusta la libertad y poder elegir colegio, médico, hospital y horarios comerciales.

—¿Cuál es el principal reto que tiene esta región?

—Librarse del Gobierno de España que tenemos. Somos la capital y no podemos soportar que estén en el Gobierno los enemigos de España.

—¿El PP debe pactar con Vox si necesita sus votos?

—Sin ninguna duda. Vox es un partido perfectamente constitucional, digan lo que digan los que blanquean a los asesinos etarras.

—Usted ofreció en 2015 la Alcaldía de Madrid al PSOE, para evitar que Podemos llegase al Ayuntamiento. ¿Defendería un pacto similar en el Gobierno?

—Ofrecí la Alcaldía a Carmona porque quería evitar que Podemos gobernara. El programa de Carmona era perfectamente aceptable para el PP, pero no le dejó su partido. Ahora, con el sanchismo no se puede pactar nada, hay que derogarlo. Con otro Partido Socialista estaría bien, pero el sanchismo se ha hecho podemita.

—¿Pero tiene que gobernar la lista más votada o no?

—No. En eso no estoy de acuerdo. En el Ayuntamiento habría gobernado yo, pero no me habrían dejado hacer nada. Prefiero cambiar la ley y establecer una segunda vuelta.

—¿Ve a Ayuso en La Moncloa en el futuro?

—No es descartable que veamos a una mujer que es una política magnífica como Ayuso en La Moncloa. Pero el candidato es Feijóo.

—¿Y dónde ve a Almeida, aquel concejal que la sustituyó a usted como portavoz municipal en 2017 y ahora se asoma a la mayoría absoluta?

—A Almeida lo veo como alcalde y a la larga será ministro.