España ignora las advertencias de Estados Unidos y reitera su voluntad de «ampliar relaciones» con China

La tercera visita oficial a China en apenas dos años representa un ambicioso movimiento por parte de Pedro Sánchez. En su pretensión de liderar un acercamiento de la Unión Europea hacia el gigante asiático ante el conflicto comercial con Estados Unidos, el presidente del ... Gobierno también ha colocado a España en primera línea de fuego de un conflicto geopolítico abierto entre superpotencias.

El peligro de semejante posicionamiento comienza a ser explícito después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, apuntara directamente a España para advertir que «alinearse con China sería como cortarse el cuello». El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha manifestado al respecto, descartando que se trate de una crisis diplomática en ciernes.

«El Gobierno de España defiende los intereses de España [...] en el marco de la UE, y la UE claramente ha dicho que quiere, y desde España también queremos, un diálogo con Estados Unidos», ha afirmado durante un encuentro informal con periodistas en Ho Chi Minh al término de la primera jornada del viaje a Vietnam, preludio del paso por Pekín programado para este viernes 11.

«Tenemos unas excelentes relaciones comerciales con China que evidentemente pretendemos no solo continuar sino ampliar», ha zanjado. «Esto no es en absoluto contradictorio ni por parte de España ni por parte de la UE. Nosotros tenemos socios comerciales en todo el mundo precisamente porque creemos que la existencia de un comercio multilateral basado en reglas en la base que nos permite comprar y vender a todos, y ello es beneficioso para las empresas y para los ciudadanos».

Planas, asimismo, ha optado por quitar hierro al mensaje de Bessent. «Siempre hay que ver las palabras y el contexto en el que se producen. Al parecer era una cena de un acto público, [...] no le damos demasiada importancia». Este, a su vez, había reaccionado a las declaraciones de Sánchez a su llegada a Vietnam, en las que llamaba a la UE a mejorar su relación con China y presentaba a España como un «constructor de alianzas». «Lo que ha dicho el presidente del Gobierno es lo mismo que dice la UE», ha enfatizado el ministro.

«Pretendemos no solo llegar a una solución negociada con Estados Unidos, sino también pretendemos defender los intereses de Europa y de los países europeos, y esto es perfectamente legítimo. Cada uno puede tener su opinión y hay quien está diciendo que el que conteste una decisión unilateral allá él con ello. A mí sinceramente esta no me parece una forma respetuosa de negociar con socios comerciales que compartimos no solo comercio sino también principios y valores», ha concluido Planas.