Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

España culmina su proyecto espacial más ambicioso con el exitoso lanzamiento del satélite SpainSat NG II

Está previsto que en la primavera de 2026 presten servicio conjuntamente a las Fuerzas Armadas españolas u organizaciones internacionales como la Comisión Europea en el programa GOVSATCOM

Retrasan 24 horas el lanzamiento del satélite SpainSat NG II de Hisdesat por un fallo de cableado del cohete

cohete Falcon 9 de Space X

El cohete Falcon 9 de Space X que contiene el satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG II ha despegado este 24 de octubre desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a las 03.30 horas (hora peninsular).

Pasada la media hora del despegue y ... tras desprenderse las dos fases del cohete, se ha activado el satélite y el lanzamiento, que ha tenido que retrasarse 24 horas de la hora prevista, ha sido un éxito.

