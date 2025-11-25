Suscribete a
Errejón recurre su procesamiento por la presunta agresión sexual a Mouliaá al no ver «mínimos indicios» de culpabilidad

Critica el «inventado relato» de la actriz: Su «único ánimo» para denunciar ha sido «obtener una notoriedad e ingresos»

La última bala de Íñigo Errejón lleva a la extinción a los colegios mayores femeninos y masculinos

Íñigo Errejón en una imagen de archivo.
Íñigo Errejón en una imagen de archivo. Guillermo Navarro

EP

El exdiputado Íñigo Errejón ha recurrido su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad.

A través de un recurso, al que ... ha tenido acceso Europa Press, su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante».

