Entrevista

Ernesto Vilariño: «Si no se ponen medidas, lo que sucedió en Barbate volverá a ocurrir»

Secretario general de Jucil

La asociación mayoritaria continúa luchando por el reconocimiento de profesión de riesgo

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en la sede del ABC
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en la sede del ABC

Carlos Mullor

Madrid

Los agentes de la Guardia Civil aún sufren desigualdad frente a los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza en materia de jubilación o salario. Por ello, en 2018 nació Jucil, la actual asociación mayoritaria de la Benemérita, con el objetivo de buscar la equiparación ... a los demás cuerpos policiales. El secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, desgrana a ABC las necesidades de los agentes del cuerpo en un momento clave: a finales de mes se celebrarán elecciones al Consejo de la Guardia Civil.

