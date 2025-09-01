Entrevista a Pedro Sánchez en RTVE con Pepa Bueno: última hora y reacciones hoy, en directo

Sigue en directo la última hora de la entrevista a Pedro Sánchez con Pepa Bueno en RTVE y todas las reacciones.

22:05 La visita de Illa a Puigdemont: «Es algo acertado» Sánchez ha defendido la visita del presidente catalán Salvador Illa a Carles Puigdemont. «Va a celebrar la 'Diada'. Además, desde el punto de vista política, es algo acertado. Lo que no podemos hacer es mirar para detrás. No se le puede dar la espalda a Cataluña».

22:03 «Damos margen a las comunidades para que hagan políticas sociales» Otro de los asuntos sobre el que ha sido cuestionado Pedro Sánchez son las políticas sociales. El presidente del Gobierno ha asegurado que «se le da margen a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales».

22:00 Acceso a la vivienda El presidente del Gobierno se ha defendido de los problemas de acceso a la vivienda señalando que están «poniendo los andamiajes» para arreglarlo. Ha insistido en que necesitan el apoyo de las instituciones y de las comunidades para llevarlo a cabo. El líder del Gobierno ha querido insistir en las medidas que han llevado a cabo, diciendo que «han sido siete años de avance», aludiendo a la subida de las pensiones o al crecimiento del salario mínimo interprofesional.

21:54 Sánchez dice haber dado una «respuesta muy contundente» frente a la corrupción Sánchez ha dejado que él ya ha hecho todo lo posible para eliminar la corrupción, asegurando que «han dado una respuesta muy contundente». «He pedido perdón y he reconocido mis errores, pero nadie me va a dar lecciones».

21:52 Sánchez, sobre las imputaciones de su hermano y esposa: «Hay jueces haciendo política que no cumplen con la ley» Pedro Sánchez se ha mostrado muy tajante acerca de la situación de su mujer y su hermano. Ha asegurado que ambos son inocentes y ha explicado que nunca creyó en que eso pudiese sucederle. «Nunca pensé que esto pudiera pasarle a alguien que defiende la responsabilidad política. Todo esto proviene de denuncias falsa. Defiendo la honestidad y la inocencia de mi hermano y mi esposa», ha sentenciado Sánchez. El líder del Ejecutivo ha querido apuntar también que «hay jueces que haciendo política que no cumplen con la ley».

21:49 Defiende la inocencia del fiscal general Sánchez ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: «Creo en su inocencia». El líder del PSOE ha insistido en que falta carga probatoria y que «siempre» estará del lado de aquellos fiscales que «luchan contra la corrupción»

21:47 Descarta la financiación ilegal del PSOE Pedro Sánchez ha descartado que el PSOE haya sufrido una financiación ilegal y ha insistido en que «pasan dos auditorias». El presidente del Ejecutivo también ha dicho que es «incompatible con cualquier forma de corrupción»,.

21:45 Admite que pensó en dimitir El presidente del Gobierno ha admitido que «pensó en dimitir» tras los escándalos que salpicaron a su gobierno en los últimos meses. Además, ha reconocido que le «afectó políticamente y personalmente».

21:44 Sánchez insiste en que desconocía la corrupción de Ábalos y Santos Cerdán Pedro Sánchez ha negado que supiese cualquier actividad delictiva de Ábalos y Santos Cerdán. «No tenía ninguna información de que estuviesen cometiendo actos corruptos. No he tolerado en el PSOE ningún caso de corrupción. He sido implacable», ha aclarado Sánchez. «Lo que sí que puedo decirle es que he respondido con contundencia, que he colaborado con la Justicia y he propuesta medidas para acabar con ello», ha sentenciado.

21:42 Culpa a las Comunidades Autónomas por los incendios Pedro Sánchez ha señalado durante la entrevista que la culpa de los incendios que asolaron a España está en las comunidades autónomas. «Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es coordinar con la administración territorial», ha señalado Sánchez.

21:39 Pide «lealtad institucional» Uno de los elementos necesarios que ha querido destacar Sánchez ha sido la «lealtad institucional». Además, ha querido recalcar que hay una gran responsabilidad en materia de «pedagogía» de todos.

21:37 Aboga porque todas las administraciones lleguen a un acuerdo Pedro Sánchez ha incidido en que se necesita que «las administraciones lleguen a un acuerdo» ante los problemas que se enfrenta España. «Estamos en un nuevo mundo, un nuevo paradigma en el que necesitamos un compromiso mucho más robusto por parte de todas las administraciones. Hay que prevenir, hay que cambiar la gestión de los recursos forestales de nuestros país y tenemos que abordar la tarea de la reconstrucción».

21:34 Sánchez, a favor de un pacto de Estado para las emergencias climáticas Pedro Sánchez ha incidido en la necesidad de llegar a un gran pacto de Estado para plantar cara a las emergencias climáticas que han asolado a nuestro país. Este verano España se ha visto afectada por gran cantidad de incendios. «Necesitamos un compromiso mucho más robusto. La emergencia climática está superando cualquier previsión de los científicos. Las emergencias han supuesto 32.000 millones de euros. Creo que necesitamos un gran pacto de Estado», ha respondido el presidente.

21:32 Un año sin entrevistas Pepa Bueno ha comenzado preguntado por su ausencia ante los periodistas, algo que el presidente ha rechazado, recalcando que siempre está ahí para responder. «Siempre he estado disponible. Más de 50 comparecencias y siempre he estado disponible para los periodistas», ha respondido.

21:30 Comienza la entrevista a Pedro Sánchez Ya están el presidente del Gobierno y Pepa Bueno preparados para que arranque la conversación entre ambos. Gran expectación por escuchar las respuestas de Pedro Sánchez a lo largo de la media hora que está previsto que dure el encuentro.

21:22 Recibido por el presidente de RTVE Pedro Sánchez ha sido recibido a su llegada a Torrespaña por el presidente de RTVE, José Pablo López, la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez-Maroto, y por el director de Informativos, Jon Ariztimuño.

21:21 Sánchez ha iniciado el curso político proponiendo una Agencia Estatal de Protección Civil dentro de su pacto de estado frente al cambio climático El presidente del Gobierno ha abierto esta mañana el curso político concretando un decálogo de medidas para paliar la emergencia climática, que pide situar «al margen de las disputas políticas». Informa Patricia Romero.

21:17 Los incendios, el caso Koldo o el fiscal general, algunos de los posibles temas a tratar Previsiblemente, Pedro Sánchez será preguntado por algunos de los principales temas de la actualidad. Entre ellos destacan los incendios que han asolado a España durante este verano, el caso Koldo, la polémica que rodea al fiscal general o los delitos que se le imputan a su mujer. Sin duda, hay una gran expectación sobre las explicaciones que dará el presidente del Ejecutivo tras sus escasas apariciones en público.

21:14 Pepa Bueno, la otra protagonista Pepa Bueno será la otra gran protagonista de la entrevista a Pedro Sánchez. La periodista regresa a RTVE como presentadora del 'Telediario 2 de TVE' a partir de este 1 de septiembre. Y lo hace por todo lo alto al conversar con el presidente del Gobierno sobre los principales temas de actualidad una vez finalice el espacio televisivo.

21:13 Sánchez lleva sin dar entrevistas a medios nacionales más de un año El silencio del presidente del Gobierno se ha convertido en algo habitual en los medios de nuestro país. Pedro Sánchez lleva más de un año sin dar una entrevista por lo que hay gran interés público en saber lo que dirá tras los últimos escándalos que han rodeado su figura.