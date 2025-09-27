Suscribete a
ABC Premium

Empresas españolas de defensa avisan sobre contratar a dedo a Indra: «No tiene las capacidades»

El plan del Ejecutivo para privilegiar a la empresa semipública dispara el malestar en gran parte del sector

Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones de Indra en Vigo durante el mes de julio
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones de Indra en Vigo durante el mes de julio efe
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan del Gobierno de privilegiar a Indra en el reparto de los 31 nuevos programas especiales de modernización del Ministerio de Defensa ha provocado un profundo malestar en gran parte de la industria española. Empresas de menor tamaño que Indra pero superiores tecnológicamente al ... grupo que preside Ángel Escribano en nichos sobre los que se han lanzado los programas denuncian que el Ejecutivo las está «marginando». «Ni siquiera se han dirigido a nosotros para pedirnos documentación», subrayan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app