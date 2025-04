Los empleados de la discoteca de Murcia donde se originó el incendio no avisaron del fuego al local contiguo

La Policía concluye en su último informe sobre el incendio de las discotecas de Murcia, que costó la vida a trece personas, que si se hubiera actuado con un único plan de emergencias y evacuación, con un personal formado y coordinado no se habría producido una demora de tres minutos en el desalojo de 'Fonda Milagros', que resultaron letales. Fueron los propios trabajadores de este local los que se percataron del fuego porque el personal de 'Teatre', la discoteca contigua en la que se inició –a causa de la manipulación de la máquina de fuego frío o chispas– ni siquiera les avisó.

«Si desde el primer momento hubieran tenido información del inicio del fuego, la ubicación del mismo en la parte superior y la envergadura probablemente no estaríamos hablando de este trágico desenlace», señalan los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Murcia en su informe, al que ha tenido acceso ABC, fechado el 21 de noviembre.

El sistema eléctrico tampoco funcionó debidamente en ninguna de las dos salas, un aspecto importante, dicen los agentes, dado que si hubiera funcionado bien no se habría dejado a los clientes de 'Fonda Milagros' a oscuras –así lo declararon varios testigos nada más percatarse del humo–, lo que imposibilitó en gran medida la evacuación del establecimiento de forma segura u otras vías de escape a través de los palcos-pista central.

Noticia Relacionada Una salida de emergencia de la discoteca de Murcia estaba cerrada con dos candados Cruz Morcillo Los bomberos tuvieron que trabajar con temperaturas superiores a los 500 grados centígrados

Por todo ello, los investigadores detuvieron y tomaron declaración como investigados a Eva M., encargada de la discoteca 'Teatre' la noche de los hechos; Juan I. R. (Gerente / Administrador de la discoteca 'Teatre'); Marcos Andrés M. (al parecer se trata del real Gerente / Administrador de la discoteca 'Teatre' pese a no constar en documentación mercantil) y Daniel R. (Gerente / Administrador de la discoteca 'Fonda Milagros').

El informe es tajante al afirmar que «aun en el caso de ser establecimientos independientes, con planes emergencia independientes, por parte de 'Teatre' se incumplió gravemente el plan de emergencias y evacuación, dado que hay indicios para creer que no se dio aviso al establecimiento colindante, provocando esa falta de aviso y el retraso en la detección del incendio, la muerte de 13 personas. Estas aseveraciones se deducen de las diversas declaraciones testificales y de víctimas tomadas hasta el momento, donde se aprecia que nadie les avisó, y las asevera el propio responsable de 'Fonda Milagros' (...) en conversación telefónica mantenida con esta Instrucción, donde manifestaba que cuando se da cuenta el fuego era demasiado fuerte. Que en 'Teatre' hay fuego y evacúan, y en ningún momento les transmiten que se ha iniciado un fuego en 'Teatre'. Que lo único que pide es que por lo menos les hubieran dicho que había fuego».

Carencias graves

Los trabajadores de 'Fonda Milagros' no fueron informados, por tanto, de que «el fuego estaba en falso techo de la nave (parte alta de la nave); que estaba en la parte que divide ambos espacios o establecimientos ni de la envergadura del incendio«. Por ello, »desconociendo todos esos datos básicos, los trabajadores de 'Fonda Milagros', una vez huelen a quemado o ven humo, tienen que averiguar de dónde viene, y al localizar el posible foco (puerta de emergencias que les separa con 'Teatre' en la parte superior) tratan de extinguirlo y finalmente tienen que abandonar su propósito al verse sobrepasados por la envergadura del incendio al que se enfrentaban«.

Además, el documento hace hincapié en la falta de medidas de seguridad adecuadas y precisa que las salas no tenían, o no estaban activadas o no funcionaron detectores de humo/incendio, algo que era vital para haber podido evacuar las dos salas a tiempo. Asimismo, parece que el local tampoco contaba con una sirena acústica/alarma, que igualmente hubiera permitido una evacuación eficaz, y por si fuera poco el alumbrado de emergencia no duró el tiempo necesario.

El desastre fue aún mayor porque, según parece, «el sistema eléctrico no era acorde a la legalidad, si bien se carece de información concreta». Fue, para los investigadores, un «factor fundamental en el trágico desenlace, dado que el hecho de quedarse sin sistema de iluminación ordinario y de emergencias (en escaso lapso de tiempo) provocó que las víctimas se quedaran a oscuras y no pudieran ver el recorrido de emergencia que los llevaba a la salida».

Sin formación en seguridad

Otra de las irregularidades detectadas es que los trabajadores de las discotecas ni habían recibido formación en materia de seguridad ni, por supuesto, habían hecho simulacro alguno. Por ejemplo, un controlador de accesos de 'Teatre' manifiesta que «desde que él está trabajando no le consta que les hayan dado ningún curso de formación al respecto, ni les han explicado cual es la función de cada uno de ellos (...) que nunca se han hecho simulacros en su presencia« y a la pregunta de por qué actuaron los controladores de accesos como las personas encargadas de la evacuación, ya que no tienen asignada esa función por parte de la empresa, contestó que »cree que es lo que debía hacer, no iba a irse sin hacer nada, aunque no tiene esa función asignada como tal y nadie de la empresa se lo ha dicho.»

Por su parte, un camarero de esa misma sala confirmó la anterior declaración, mientras que empleados de 'Fonda Milagros' también reconocieron que no había un plan de seguridad como tal y que no habían recibido formación en esta materia.

El informe policial, por lo demás, habla claramente de que se han cometido 13 delitos de homicidio por imprudencia.

Más temas:

Murcia

Bomberos

Catástrofes

Emergencias

Discotecas