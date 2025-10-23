Suscribete a
El embajador nombrado por Trump para España trabajará para «revertir» el «gran error» de Sánchez sobre defensa

Leon ha dicho que «es realmente preocupante» que el presidente del Gobierno «se comprometiera» junto con el resto de países europeos a alcanzar el objetivo del cinco por ciento y que ahora afirme que «solo llegarán al dos por ciento»

Trump propone como embajador en España al empresario Benjamín León, de origen cubano

Benjamín León Jr.
Benjamín León Jr. Leon Medical Centers

EP

El embajador nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para España, Benjamin Leon, ha asegurado este jueves que trabajará para «revertir» el «gran error» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el cinco por ciento del PIB en gasto militar, a ... pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya.

