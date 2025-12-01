Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel para Iñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Iñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ... ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros «por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución».

