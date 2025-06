Más del 80% de los electores populares ven oportuno renovar cargos en su Congreso

Entre el 4 y el 6 de julio, dentro de un mes, el Partido Popular (PP) definirá su futuro político a medio plazo. Lo hará manejando la hipótesis de un adelanto electoral, pero consciente también de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ... la intención, como repite casi semanalmente, de forma mecánica, de agotar la legislatura. Eso haría que las elecciones generales no se celebren hasta el año 2027. Pero, por si acaso, los populares se ponen en marcha.

Según los datos de la cuarta entrega del sondeo de GAD3 para ABC, que se publica este martes, el 82 por ciento de los votantes del PP el 23 de julio del 2023 creen que el Congreso nacional de los populares debería servir, entre otras cosas, para renovar los equipos y el ideario de la formación conservadora. Un amplio respaldo a una pregunta que indica una sed de cambio para hacer frente al Ejecutivo de PSOE y Sumar y construir una alternativa. El veintiocho por ciento ve muy oportuna esa modificación de equipos e ideario y un 54 por ciento, «bastante». Dos datos que chocan con un once por ciento que no lo considera buena idea.

Ese anhelo de actualizarse, ponerse al día orgánica e ideológicamente, se conjuga no obstante con un optimismo bastante extendido en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo. Un veintiséis por ciento de los electores del PP creen que el Congreso revitalizará «mucho» la alternativa de gobierno de los populares y un 45 por ciento, «bastante». Un claro contraste con el veinte por ciento de populares pesimistas, divididos entre el diecisiete por ciento que considera que la impulsará «poco» y el tres por ciento que, directamente, «nada».

Aunque no tanto, el liderazgo de Feijóo también sale bien parado, con un 64 por ciento que piensa que saldrá reforzado del Congreso del PP, en el que no tiene rivales por el puesto. De hecho, un veintisiete por ciento cree que el cónclave de julio beneficiará «mucho» a Feijóo para enderezar su papel al frente del partido y el 37 por ciento, «bastante». Solo un seis por ciento opina que no hará «nada» en beneficio del mando de Feijóo y un veintitrés por ciento considera que «poco».

Es oportuno para renovar equipos e ideario Mucho (M) Nada (N) Ns/nc Bastante (=) Poco (P) 15% 17% 9% 36% 22% Recuerdo de voto (M) (B) (P) (N) Ns/nc 11% 28% 54% PP 7% 15% 33% 23% 12% PSOE 18% 8% Vox 15% 37% 35% 5% 8% Sumar 13% 34% 30% 15% Nacionalistas* 12% 12% 11% 32% 32% 17% 36% 22% 9% 15% Total Fortalecerá el proyecto de gobierno del PP 8% 16% 23% 19% 34% Recuerdo de voto (M) (B) (P) (N) Ns/nc 3% 26% 17% 45% PP 8% 4% 14% 36% 25% PSOE 21% 10% Vox 6% 30% 41% 14% 8% 4% 20% 49% 19% Sumar Nacionalistas* 5% 9% 49% 27% 10% 8% 23% 34% 19% 16% Total Reforzará el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo 10% 16% 20% 20% 34% Recuerdo de voto (M) (B) (P) (N) Ns/nc 27% 23% 37% PP 7% 6% 6% 15% 32% 29% PSOE 18% 7% Vox 6% 27% 41% 18% 10% Sumar 2% 14% 51% 23% Nacionalistas* 10% 40% 25% 11% 15% 10% 20% 34% 20% 16% Total *Nacionalistas: ERC, JxCat, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC Es oportuno para renovar equipos e ideario Mucho (M) Bastante (=) Poco (P) Nada (N) Ns/nc (M) (B) (P) (N) Ns/nc Recuerdo de voto 15% 54% 28% 11% 17% PP 7% 15% 33% 23% 12% PSOE 18% 9% 8% Vox 15% 37% 35% 5% 8% Sumar 13% 34% 30% 15% 36% 22% Nacionalistas * 12% 12% 11% 32% 32% 17% 36% 22% 9% 15% Total Fortalecerá el proyecto de gobierno del PP (M) (B) (P) (N) Ns/nc Recuerdo de voto 8% 3% 16% 45% 26% 17% PP 8% 4% 14% 36% 25% PSOE 21% 23% 10% Vox 6% 30% 41% 14% 19% 8% 4% 20% 49% 19% Sumar Nacionalistas * 5% 9% 49% 27% 10% 34% 8% 23% 34% 19% 16% Total Reforzará el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo (M) (B) (P) (N) Ns/nc Recuerdo de voto 10% 6% 37% 23% 27% 16% PP 7% 6% 15% 32% 29% PSOE 18% 20% 7% Vox 6% 27% 41% 18% 20% 10% Sumar 2% 14% 51% 23% Nacionalistas * 10% 40% 25% 11% 15% 34% 10% 20% 34% 20% 16% Total *Nacionalistas: ERC, JxCat, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Fuente: GAD3 / ABC

Escepticismo en el resto

Respecto al Congreso nacional del PP, los datos sí reflejan un abismo entre los votantes populares, que se muestran bastante confiados ante este proceso interno, y los del resto de partidos, Vox incluidos, que lo observan desde el escepticismo. Si se observan los datos globales, el 53 por ciento de los encuestados opinan que el Congreso es oportuno para renovar equipos e ideario en el PP, pero solo el 31 por ciento piensa que fortalecerá el proyecto del PP y únicamente un treinta por ciento, que beneficiará al liderazgo de Feijóo.

La mayoría de los votantes del resto de partidos consideran que no reforzará ni el proyecto popular ni su liderazgo

Entre los votantes del PSOE, el 48 por ciento cree que el Congreso del PP es oportuno para renovar equipos e ideario –un 35 por ciento, no–, frente a un dieciocho por ciento que considera que fortalecerá el proyecto popular –un 61 por ciento, no– y un veintiuno por ciento que opina que beneficiará al liderazgo de Feijóo –un 61 por ciento, no–.

Los electores de Vox, por su parte, sí creen mayoritariamente que el cónclave popular es conveniente para cambiar ideas y estructura, pero con bastante división: se posiciona así un 52 por ciento de los encuestados que se decantaron por Santiago Abascal el 23-J frente a un cuarenta por ciento que dice justo lo contrario. El 55 por ciento de los votantes de Vox manifiestan que no fortalecerá el proyecto del PP frente a un 36 por ciento que considera lo contrario. Mientras que un 59 por ciento de los que apoyaron a Abascal piensan que no reforzará el liderazgo de Feijóo al frente de su partido, por un 33 por ciento que sí le concede ese beneficio al líder popular.