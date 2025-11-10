Suscribete a
Las elecciones extremeñas dificultan la negociación de PP y Vox en Valencia

En el partido de Abascal preocupa que las conversaciones para acercar posturas coincidan con una campaña donde la confrontación será total

Génova confía en una negociación «rápida» con Vox para resolver la sucesión de Mazón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), el presidente de VOX, Santiago Abascal en 2024
Paloma Esteban

Las conversaciones han empezado. PP y Vox exploran el relevo de Carlos Mazón para evitar ir a elecciones en la Comunidad Valenciana. Pero el acuerdo no será fácil ni probablemente tan rápido como Génova quiere. La distancia entre ambos es muy amplia, aseguran fuentes ... del entorno de Santiago Abascal, que además ponen el foco en la dificultad de avanzar en un pacto para Valencia mientras encaran una campaña a cara de perro en Extremadura. «¿Realmente vamos a llegar a un acuerdo en el que el PP asuma exigencias nuestras que, después, su candidata extremeña va a negar durante toda la campaña?», se preguntan. «¿Eso de verdad va a ser posible, todo a la vez?», reiteran. El problema entre PP y Vox es la desconfianza que existe entre ambas formaciones. La pugna abierta en la derecha nacional en este momento es más que evidente, con el partido de Abascal en pleno auge en todas las encuestas, los populares tratando de taponar ese avance y teniendo por delante varias citas electorales autonómicas en las que los dos partidos se enfrentarán sin ambages.

