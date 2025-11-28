Suscribete a
De Dubái a Marruecos: golpe al Tapi y Escorpión, capos de las narcolanchas

La Policía Nacional detiene a más de 70 personas en una potente operación antidrogas contra una banda que introdujo toneladas de cocaína en España

Un cementerio de narcolanchas en el Puerto de Algeciras Sergio Rodríguez

Borja Méndez

Un nuevo «señor» de Dubái se ha hecho de oro con el negocio del narcotráfico en España. Abselam M.M., más conocido como 'el Tapi', financiaba desde hace meses las narcolanchas de la flota de un misterioso marroquí, apodado 'Escorpión', en el río ... Guadalquivir. La Policía Nacional ha conseguido desarticular esta organización criminal con más de 70 detenciones y muchos de ellos ya han ingresa, según adelantan fuentes policiales a ABC.

