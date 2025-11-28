De Dubái a Marruecos: golpe al Tapi y Escorpión, capos de las narcolanchas

Un nuevo «señor» de Dubái se ha hecho de oro con el negocio del narcotráfico en España. Abselam M.M., más conocido como 'el Tapi', financiaba desde hace meses las narcolanchas de la flota de un misterioso marroquí, apodado 'Escorpión', en el río ... Guadalquivir. La Policía Nacional ha conseguido desarticular esta organización criminal con más de 70 detenciones y muchos de ellos ya han ingresa, según adelantan fuentes policiales a ABC.

El inicio de esta potente investigación de la Udyco Central se remonta al pasado mes de noviembre de 2024. La agencia británica de lucha contra el crimen, la National Crime Agency (NCA), advirtió a las autoridades españolas de la existencia de esta organización internacional que controlaba los mares.

Estos narcos tenían al alcance de su mano una fuerte infraestructura y logística tanto en tierra como en mar. Los agentes descubrieron que tenía pensado introducir en nuestro país una carga de 5.000 kilos de cocaína en un buque nodriza. El inicio de la travesía era un puerto sudamericano y cruzaban el Atlántico hasta un punto de encuentro donde se producía el desembarco de la droga.

El potente alijo se iba a introducir en dos narcolanchas. Una tercera embarcación iba cargada con gasolina para proveer al resto en su viaje de regreso a la Península. Para ello, los investigados, más de 70 personas, hacían uso de terminales telefónicos exclusivos para las importaciones de cocaína. Los agentes también detectaron que se valían de «tecnología satelital, comunicaciones vía wifi y teléfonos marroquíes», según un auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso ABC.

Los meses de trabajo de los agentes de la Udyco Central permitieron identificar la estructura organizativa de esta red de narcos. El máximo responsable de la misma era Abselam M.M., conocido como El Tapi. Este «señor» de la droga está afincado en Dubái, desde donde financiaba las partidas de cocaína que llegaban a España.

A nivel marítimo también se encontraba otro individuo llamado Escorpión, que aún no ha podido ser identificado por las autoridades, quien desde «Marruecos sería una de las personas encargadas que manejaban las numerosas embarcaciones de alta velocidad, cargadas con sustancias estupefacientes».

Agentes de la Policía Nacional interceptan un velero con un alijo de cocaína ABC

Otro de los lugartenientes de este complejo entramado era Hassan M.M. que operaba desde Cádiz y se hacía cargo de transmitir y dirigir los requerimientos del «señor» de Dubái. Ejercía de su «mano derecha» en nuestro país. Gracias a todos estos mecanismos obtenían unos grandes beneficios con el tráfico de sustancias estupefacientes.

El papel de Escorpión era igualmente importante ya que establecía las «directrices para los pilotos y sus tripulaciones» para los «puntos a los que tenían que dirigirse» a «quien tenían que entregar la droga y quien tenía que recibir el combustible».

«Escorpión posee el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península», exponen las pesquisas desarrolladas por la Policía Nacional. Gracias a las intervenciones telefónicas sobre Escorpión se pudieron detectar líneas satelitales involucradas en las importaciones. Una de ellas fue clave para descubrir a los implicados en el Vector Islas Canarias.

«No es más que una parte de la estructura que maneja el primer nivel pero que no podría subsistir sin el Vector Sur Peninsular, pues los diferentes niveles actúan en unión bajo las directrices de la cúpula en la realización de las operativas de narcotráfico», advierte uno de los autos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso ABC.

El «señor» de la droga de Dubái

Tres hombres de nacionalidad española eran los subordinados de la «mano derecha» del «señor» de la droga de Dubái. Estos sujetos eran los encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos (principalmente el Guadalquivir) y de dar provisiones a las narcolanchas que vienen desde mitad del Atlántico.

Estos investigados se encargaban de recepcionar los barcos que vienen cargados con sustancia estupefaciente, con notarios a bordo, de darles combustible y facilitarles la entrada. También controlaban las patrulleras y medios policiales para que no fueran detectados.

En el segundo nivel se encontraban los responsables del transporte de la sustancia estupefaciente y el personal en tierra que disponía de lo necesario para garantizarlo. Tenían ramificaciones en Canarias, Cádiz y Huelva para ocultar los alijos en lugares de seguridad.

Por debajo de los anteriores estarían las personas que, sin acceder directamente a la droga como el nivel anterior, realizan funciones como los llamados «puntos» cuya función es alertar de la presencia policial, o se encontrarían las personas de confianza de los niveles superiores de la organización que dan salida a los beneficios de la droga.

La Policía Nacional practicó las detenidos a finales de la semana pasada después de meses de investigación. Los agentes de la Udyco Central consiguieron arrestar a más de 70 individuos que formaban parte de las diferentes estructuras de la organización criminal.

Un registro en la zona de la casa de Ábalos

Desde los cabecillas hasta los sujetos que vendieron tarjetas telefónicas a los delincuentes en sus negocios locales. Para esta investigación los policías hicieron uso de escuchas telefónicas y dispositivos de geolocalización. Uno de ellos fue detectado por la «mano derecha» del «señor» de Dubái.

Asimismo, los investigadores llevaron a cabo más de una veintena de registros en diferentes domicilios. Uno de ellos, curiosamente, se desarrolló en la Urbanización La Alcaidesa de Cádiz. Esta zona salió en todas las portadas de los medios de comunicación porque una de sus viviendas fue el objeto de deseo del exministro José Luis Ábalos y su adquisición está incluida dentro del caso Koldo y de la trama de los hidrocarburos.

En este punto, la Policía Nacional localizó casi medio millón de euros en efectivo un inhibidor de frecuencia de última generación y dos hexadrones de grandes dimensiones. La magistrada Ana María Tardón de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de una gran parte de los detenidos. Sin embargo, uno de los cabecillas, defendido por Ospina Abogados, quedó en libertad con medidas cautelares y previo pago de una fianza de 50.000 euros.