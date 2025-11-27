Suscribete a
ABC Premium

Dos de cada tres españoles creen que España podría entrar en guerra durante los próximos años

Los conflictos armados actuales son el principal miedo que sienten los españoles, superando el 76%

El CIS de Tezanos amplía la distancia del PSOE sobre PP a 15 puntos y deja a Vox casi empatado con Feijóo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Maniobras de la OTAN.
Maniobras de la OTAN. iGNACIO Gil

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un 66,2% de españoles piensa que España podría participar en una guerra en los próximos años. Así lo refleja el 'Estudio sobre miedos e incertidumbres', publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a partir de 2.052 entrevistas a ... españoles mayores de edad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app