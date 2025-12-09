Dos generales, claves para decidir quién será el nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior analiza los posibles candidatos para dirigir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras la salida de Rafael Yuste. Dos generales están siendo claves para asesorar la decisión que tomarán Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González, ... según informan fuentes del Instituto Armado a ABC.

La situación de interinidad en la UCO no durará mucho tiempo, según estas mismas fuentes, ya que la intención de Interior es deshojar rápidamente la margarita y nombrar un nuevo mando. En la actualidad, el coronel Gutiérrez ejerce de jefe accidental del área.

Un mando que acaba de ascender a este escalafón y aún no tiene destino. A pesar de ello, la idea de Interior es nombrar otro coronel y no forma parte, a priori, de la terna de candidatos. El objetivo de un nombramiento precoz es acabar con las especulaciones y que el jefe designado pueda trabajar ya con tranquilidad desde comienzos del próximo año.

Con estas circunstancias sobre la mesa los agentes de la UCO viven ajenos a esta realidad y trabajan sin el ruido mediático. Esperan que el nuevo mando siga la línea de sus jefes anteriores y les deje trabajar con total tranquilidad lejos de las presiones.

Hay dos personas que están siendo claves en la designación. Uno de ellos es el anterior jefe de la UCO, el general de Brigada Alfonso López Malo. En la actualidad dirige la Policía Judicial de la Guardia Civil, que, jerárquicamente, rige la unidad en cuestión.

López Malo estuvo dos años al frente de la UCO pero conoce bien la casa. Dejó un buen sabor de boca y su asesoramiento es clave ya que dará órdenes al jefe que sea designado.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas es la otra persona que está asesorando al ministro sobre qué decisión tomar. Es el mando de máxima confianza del Ejecutivo y asumió sus actuales competencias tras una larga carrera que tuvo su paso por la UCO.

Fuera de toda duda y sospecha están los ascensos que han supuesto el desmantelamiento de la unidad. Yuste fue el primero de su promoción de ascenso a general y ahora podría pasar a trabajar en la misma Dirección General.

Sin caer en las presiones

Otro de los nombres que abandonará la UCO es el teniente coronel Antonio Balas. Es el responsable de las investigaciones que cercan al entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Su marcha dejará un vacío importante y es el puesto clave. Está prevista que esta promoción se produzca durante la próxima primavera, cuando aún no se han juzgado los casos como Begoña Gómez o David Sánchez.

La pregunta que está en el aire y que, de momento, no tiene respuesta es quién dirigirá la UCO. Las fuentes consultadas por este medio evitan dar nombres sobre los posibles candidatos ya que las candidaturas que salen publicadas luego son rechazadas.

Al ser un puesto de libre designación serán Grande-Marlaska y Mercedes González los que tomen la decisión previa escucha de sus consejeros. Margarita Robles solo tendrá que firmar el relevo.

A pesar del temor que existe de que el Gobierno imponga a sus afines para vigilar las investigaciones, los agentes consideran que esto es ruido mediático y están seguros de que el nuevo mando hará reconocimiento de su lema 'El honor es mi divisa'.