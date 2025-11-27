Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos
Directo
Investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Dos asociaciones judiciales acusan al Gobierno de promover un «relato falso y dañino» con la condena al fiscal general

Llaman a la responsabilidad institucional y a respetar la división de poderes: «La crítica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional no»

Perelló pide respeto para que los jueces ejerzan su función con «sosiego, independencia y serenidad»

 

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a una buena parte de la carrera que está asociada (en concreto, a 1.300 jueces en activo), han suscrito un comunicado en el que muestran su «profunda preocupación por el descrédito» ... que para el Poder Judicial y para quienes lo integran las declaraciones de miembros del Gobierno a raíz de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app