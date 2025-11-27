Dos asociaciones judiciales acusan al Gobierno de promover un «relato falso y dañino» con la condena al fiscal general

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a una buena parte de la carrera que está asociada (en concreto, a 1.300 jueces en activo), han suscrito un comunicado en el que muestran su «profunda preocupación por el descrédito» ... que para el Poder Judicial y para quienes lo integran las declaraciones de miembros del Gobierno a raíz de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

«Cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales, alimenta un relato falso y muy dañino: el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable. Mantener este relato no solo carece de fundamento, sino que supone un riesgo real para la confianza de la ciudadanía en la Justicia, un pilar básico de cualquier democracia«.

Noticia Relacionada Montero evita aclarar si el Gobierno indultará al exfiscal García Ortiz Carlos Mullor Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha acusado a la vicepresidenta de ser «la peor ministra de Hacienda en la historia de la democracia»

A su juicio, resulta especialmente preocupante que se hayan formulado valoraciones de alcance político cuando el contenido íntegro de la sentencia aún no se conoce, «lo que hace aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial». De igual forma, hablar de etiquetas para referirse a los jueces evidencia un claro desconocimiento de cómo funciona la Justicia en España. «Las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas; los jueces resuelven conforme a derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117.1 de la Constitución«, señalan.

Recuerdan, además, que la existencia de votos particulares en las resoluciones judiciales es una «muestra de la discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema», no de una división ideológica, y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente.

«Las resoluciones judiciales -incluidas las dictadas por el Tribunal Supremo- cuentan con »garantías procesales suficientes y con vías legales de revisión«. En este contexto, apuntan que corresponde a los responsables públicos ser especialmente cuidadosos a la hora de valorar decisiones judiciales. Y en la misma línea que la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, dicen que﻿«la crítica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional no».

«Las insinuaciones de parcialidad o descalificaciones generalizadas procedentes de cargos públicos -advierten- generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y ponen en riesgo la separación de poderes». Suponen, añaden, «un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea«.

En este sentido apelan a la «responsabilidad institucional de todos los poderes públicos«, y en especial de quienes integran el Gobierno, para que contribuyan al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza. «Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden«.