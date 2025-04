Don Juan Carlos redobla su estrategia de demandas contra sus críticos

La batalla judicial de Juan Carlos I contra sus críticos continúa. Una semana después de haber presentado una demanda inédita por injurias contra Miguel Ángel Revilla en Madrid, el padre del Rey ha decidido presentar otra en Suiza contra la que fue su amiga ... íntima durante diez años, Corinna Larsen.

Según pudo saber ABC, Don Juan Carlos, cansado de que en España nadie defienda su legado y su honor, ha orquestado una estrategia judicial con la que pretende limpiar su nombre y borrar las huellas que han empañado su legado histórico en los últimos años.

Este nuevo proceso judicial contra Larsen tendrá lugar en Suiza y en principio seguirá la misma línea que la de Revilla: Don Juan Carlos intentará llegar a un acuerdo con un acto de conciliación en el que pedirá a la comisionista que dé un paso atrás y rectifique las acusaciones públicas que ha hecho contra él a lo largo de todos estos años. Si no llegaran a un acuerdo, Don Juan Carlos decidirá si seguir, o no, con el proceso judicial.

Con este nuevo frente, según adelantó ayer El Mundo y confirmó ABC, Don Juan Carlos pretende ir más allá. No se contentará con restituir su honor y el objeto de las acciones judiciales contra Larsen será por fraudey le pedirá una compensación económica. Por este mismo motivo Juan Carlos I ha decidido denunciar al abogado Dante Canonica, quien fue durante años su testaferro. Canonica tiene su despacho en Ginebra, de ahí que la ofensiva judicial sea en Suiza, donde Canonica creó la fundación Lucum, desde donde se gestionó la donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí y que terminó en manos de Larsen. Según ella, ese dinero fue un regalo que le hizo Don Juan Carlos por sus servicios prestados durante años; pero, según la versión del padre del Rey, él se los dio para que se los guardara. Cuando su relación terminó, intentó recuperarlos sin éxito.

La mayoría de personas que forman parte del círculo más cercano del padre de Felipe VI se enteraron ayer de esta demanda a través de la prensa. Los pocos íntimos que lo sabían, en su gran mayoría abogados que le han asesorado en alguna ocasión, le desaconsejaron emprender esta ofensiva. Pero Don Juan Carlos está lanzado a restituir su imagen y su honor con esta serie de demandas, que inicia a escasos meses de que el próximo 22 de noviembre se cumplan 50 años de su proclamación. Le gustaría celebrar esta efeméride con su nombre limpio y su legado libre de cualquier polémica. En esta motivación también ha influido el hecho de que el Gobierno no haya querido organizar ningún homenaje a su figura, pero sí celebrar que se cumplen 50 años de la muerte de Franco y la llegada de la democracia a España.

Reivindicar su legado

Don Juan Carlos considera que su legado histórico no se está poniendo en valor y que ha quedado marcado por acusaciones como las de Revilla, las investigaciones que en su momento se abrieron contra él en España y el proceso judicial en Reino Unido por el que Larsen le llevó a los tribunales en 2022. En aquel momento ella le reclamó 146 millones de euros por una campaña de acoso, vigilancias e intimidación que -según ella- él orquestó cuando se negó a devolverle los 65 millones de euros. La Justicia británica concluyó en octubre de 2023 que el padre del Rey no podía ser juzgado en Reino Unido.

Desde la Casa del Rey no ha habido reacción sobre estas nuevas demandas, al contrario de lo que ocurrió la semana pasada con la de Revilla, cuando se desmarcaron y dijeron que se trataba de «una iniciativa personal» de Don Juan Carlos. El hecho de que todavía no se hayan presentado y de que se trate de Larsen, de quien tampoco comentaron nada durante el proceso judicial de Londres, hace bastante improbable que pueda haber una reacción desde el Palacio de la Zarzuela. Desde que Juan Carlos I, además, expresó a su hijo su intención de alejarse de la vida pública en 2019, las decisiones que toma el padre del Rey solo le atañen a él. Entiende que es una persona privada y que no tiene que consultar a nadie sus decisiones y movimientos.