Dolores Delgado y Baltasar Garzón encabezan la protesta ante el Supremo por la condena al fiscal General

El exjuez calificó la decisión contra García Ortiz como «injusta» y «arbitraria» y criticó que se adelantara el fallo antes de la sentencia completa

Auge y caída de García Ortiz: el fin de un jurista brillante que cambió en Madrid

Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

Dolores Delgado y Baltasar Garzón, durante la concentración ante el Supremo
Dolores Delgado y Baltasar Garzón, durante la concentración ante el Supremo EFE

Varias decentas de personas se reunieron este domingo ante la sede del Tribunal Supremo en una protesta más simbólica que multitudinaria para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Diversos colectivos sociales y sindicales habían llamado a mostrar ... rechazo, pero la asistencia, aunque ruidosa, no logró la presión visual que muchos daban por hecha.

