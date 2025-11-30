El discurso de Aliança y Vox se cuela en los patios de los colegios catalanes

Hace apenas una década era impensable pasar frente a un colegio de Cataluña y oír hablar en español en el patio. Los niños y adolescentes de aquella época, hoy muchos ya adultos, vivían bajo la presión –tanto familiar como del profesorado– de tener que ... hablar únicamente catalán para no sentirse excluidos, aunque su lengua habitual fuera el castellano. Pero algo ha cambiado, incluso en las localidades del interior, donde tradicionalmente el sentimiento separatista estaba más arraigado.

La frustración por el incumplimiento de las promesas que durante muchos años hicieron los partidos independentistas a los catalanes, como la consecución de un Estado propio, forma parte de los motivos por los que esa presión que se ejercía entonces haya descendido drásticamente. Pero no es el único factor. La pérdida del miedo a ser señalados, la lucha de unas pocas familias por tener garantizado su derecho de escolarización en español y la irrupción de fuerzas políticas más desacomplejadas y políticamente incorrectas, con un lenguaje que penetra entre los futuros votantes, también tienen mucho que ver.

Donde antes había una necesidad social de hablar catalán para sentirse uno más, o más bien para no sentirse de menos, algo que instauró el nacionalismo de Jordi Pujol hace ya varias décadas como herramienta defensiva en un momento de mucho desplazamiento interno procedente de otras autonomías de España, hoy hay una rebeldía clara y evidente de unos adolescentes que ya no son hijos puramente de TV3, la mayor fábrica del catalanismo que ha existido. YouTube y TikTok son en estos momentos son las principales fuentes de información y de entretenimiento de los menores de 18 años en Cataluña. Y aunque hay cierto empeño por la creación de contenidos en catalán, los adolescentes optan por la lengua común de todo el Estado cuando están frente al móvil. Aunque, en algunos casos, su conocimiento de la lengua es más que mejorable, fruto de un modelo de escolarización que cuando se trata de proteger el catalán frente al castellano logra cosechar una mayoría casi absoluta en el Parlament con la alineación del PSC con los partidos separatistas.

En los patios de los colegios catalanes, como en los del resto del país, se habla de todo. Y el tema de conversación cambia en función de la edad de los alumnos. Los primeros amores y desamores, los juguetes o el fútbol, temas recurrentes en las zonas destinadas al recreo, se mezclan con la actualidad pura y dura y la relación de esta con la política, a medida que los estudiantes van creciendo y finalizan su etapa en la secundaria obligatoria e inician el bachillerato o un ciclo de grado formativo. Nada distinto a hace diez años. O sí…

Hace una década, en pleno fervor separatista, con niños vistiendo la camisa conmemorativa de la Diada correspondiente a ese 11 de septiembre durante los primeros días del curso político, la independencia era uno de los temas de debate que a partir de los 13 o 14 años se hablaba en los patios de los colegios. En catalán, evidentemente, ya que pocos se atrevían a no hacer seguidismo de la moda instaurada entonces. En algunos lugares como San Andrés de la Barca (Barcelona), donde hay el principal cuartel de la Guardia Civil en Cataluña, incluso los menores hijos de agentes del instituto armado se veían señalados por la profesión de sus padres.

Una década más tarde, en un céntrico colegio de la ciudad de Olot (Gerona), gobernada prácticamente siempre por CiU y Junts excepto un breve periodo que dirigió el consistorio el PSC, un par de adolescentes visten la camiseta de la selección española. Lo hacen sin miedo a ser acosados por ello, algo que sí hubiera ocurrido unos años antes, aunque admiten que «algún comentario hemos recibido por parte de algún padre».

En este centro escolar, donde finaliza la etapa formativa en el bachillerato, los alumnos mayores salen del patio a un parque cercano en el recreo o entre clases. Algunos aprovechan para entrar en algún bar cercano a buscar un bocadillo, un refresco o un café. Con la tele encendida y Abascal en la pantalla, entrevistado en un programa matinal, uno de ellos exclama «este es el que debería gobernar». Asiente con la cabeza el que le acompaña: «en Olot Vox sacará un gran resultado el ayuntamiento», le responde. Desde la barra del bar les miran tres adultos, uno de los cuales les dice que «mira que listos son» y otra que «o Vox o la Orriols». El tercero calla y mira la escena con sorpresa.

Como en Olot, en Ripoll, localidad de la que es alcaldesa la líder de Aliança Catalana, la inmigración se ha convertido en una realidad palpable a prácticamente cada paso que uno da por el pueblo. Hay una escuela muy céntrica en la que, pese a los esfuerzos de Orriols, que se niega a hablar en castellano, también se oye a niños conversar con ellos en un español con acento cerrado. En este caso no son extranjeros recién llegados al país. «Entre nosotros también hablamos castellano» dice, a la salida de clase, un adolescente nacido en Ripoll y de familia catalanohablante. «No pasa nada por hablar en castellano, a veces estamos viendo TikTok y nos sale algo que nos hace gracia y lo comentamos», dice con ciertas dificultades para expresarse con claridad.

Cuando le preguntamos a este niño ripollense con qué se siente más representado, él responde sin dudar ni un segundo: «yo votaré a la Orriols, es la única que dice las cosas como son». Argumenta su decisión con un ejemplo muy concreto: «en lo que llevamos de curso nos han robado el móvil a tres compañeros de clase y, como lleva el control parental y nuestros padres podían saber dónde estaban, los tres móviles salían en un sitio de aquí del pueblo lleno de moros».