El discurso de Ábalos en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción»

El 31 de mayo de 2018 pronunció hasta 14 veces la palabra «corrupción» o «corruptos» mientras cargaba con fiereza contra el Gobierno de Mariano Rajoy

El Supremo envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Ábalos, durante su intervención, hace siete años.
Jaime Trujillo

José Luis Ábalos ha entrado este jueves en la cárcel de Soto del Real en prisión provisional por delitos de corrupción. Un hecho sin precedentes en la democracia española, ya que se ha convertido en el primer diputado del Congreso enviado a prisión. El ... juez ha tomado esta decisión al considerar que existe un riesgo de fuga tras el escrito de acusación del Ministerio Público en el que le pide 24 años de prisión.

