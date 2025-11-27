El discurso de Ábalos en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción»

José Luis Ábalos ha entrado este jueves en la cárcel de Soto del Real en prisión provisional por delitos de corrupción. Un hecho sin precedentes en la democracia española, ya que se ha convertido en el primer diputado del Congreso enviado a prisión. El ... juez ha tomado esta decisión al considerar que existe un riesgo de fuga tras el escrito de acusación del Ministerio Público en el que le pide 24 años de prisión.

Han pasado siete años de aquel 31 de mayo de 2018, cuando fue el encargado de pronunciar en el Congreso un duro discurso en la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Durante más de 42 minutos, Ábalos desgranó los argumentos de los socialistas para derrocar a Rajoy y recabar los apoyos suficientes para convertir a Pedro Sánchez en presidente, como finalmente ocurrió.

Ese día pronunció hasta 14 veces la palabra «corrupción» o «corruptos» mientras daba su discurso. El exministro cargó con fiereza una y otra vez contra el Gobierno de Rajoy por la financiación ilegal derivada de la trama Gürtel o la Púnica.

Durante su intervención, Ábalos hizo hincapié en numerosas ocasiones en la corrupción del PP y defendió a ultranza la limpieza del PSOE a lo largo de su historia, que aquel año celebraba su 139 aniversario.

Ábalos calificó al PP de «eficaz sistema de corrupción institucional» y aseguró que crearon »un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas» .

Una y otra vez, Ábalos se encargó de repetir que España «no podía tolerar la corrupción». Un discurso que le convirtió por instantes en un referente de la lucha contra la corruptela, pero que ha terminado por dejarle retratado.

Ábalos remarcó que los españoles «no podían tolerar la corrupción ni la indencencia como si fuera algo normal». El exministro agregó que no se podía normalizar la corrupción «en nuestras vidas ni en las instituciones». «La decencia debe de ser algo esencial, no accesorio», sentenció ante los aplausos de su bancada y la atónita mirada de los miembros populares.

También se encargó de calificar aquella situación había generado una «crisis institucional» en el Gobierno, añadiendo que había «una crisis de confianza de la ciudadanía española en sus gobernantes». Unas declaraciones tajantes que terminaron con el Gobierno de Rajoy y que acabaron por proclamar a Pedro Sánchez como presidente.

Sin embargo, esas palabras ahora se vuelven en su contra por sus actos posteriores. Una lucha contra la corrupción de Ábalos que ha acabado con él en la prisión de Soto del Real.

La respuesta premonitoria de Rajoy

Mariano Rajoy tampoco se quiso quedar callado aquel día. El todavía presidente del Gobierno por aquel entonces lanzó una respuesta premonitoria con su sorna habitual. El líder popular replicó sutilmente, asegurando que «la corrupción está en todas partes» y que para «dar lecciones hay que estar en condiciones».

«La corrupción la hay en todas las partes. No conoce ni barrios, ni banderas ni doctrinas. Qué le voy a contar yo a usted que no sepa. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino es mejor callarse», le espetó Rajoy a Ábalos.

Sea como fuere, siete años después de ese discurso José Luis Ábalos se ha visto cercado por la corrupción y ha entrado en prisión por sus continuas mordidas. Una caída en desgracia que no ha hecho más que comenzar.