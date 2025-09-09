Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue aquí la sesión de control al Gobierno en el Senado

Directo | Sesión de control al Gobierno en el Senado

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparece en el Pleno del Senado y responde a las preguntas del resto de grupos en la sesión de control al Gobierno

Félix Bolaños en el Palacio de la Moncloa Jaime García

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue la emisión en directo de la sesión de control al Gobierno en la que comparece el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Se debatirán temas como el ingreso mínimo vital, la programación de RTVE o la seguridad en las calles, entre otros.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app