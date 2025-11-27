Díaz se desmarca de las insinuaciones de Ábalos y señala que vivía con su marido y su hija

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que es «público y notorio» que ella en pandemia vivía con quien entonces era su marido y con su hija en la vivienda oficial del Ministerio ... y en la actualidad reside sola con su hija.

Así se ha expresado Díaz a preguntas de los medios a su llegada a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que ha protagonizado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, después de que este miércoles el exministro socialista José Luis Ábalos, le exigiera por redes sociales que antes de llamarle «golfo» expliquase si se han alojado en la vivienda oficial del Ministerio de Trabajo personas sin autorización.

«Es público y notorio que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija; y es público y notorio que, en pandemia, cinco mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia», ha afirmado Díaz.

Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición ha comentado que en la actualidad vive sola con su hija menor. En contraposición, ha afirmado que José Luis Ábalos lo que tiene es «la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que estaba haciendo él en pandemia», pues afronta un proceso judicial por presunta corrupción, sobre el que no ha querido hacer valoraciones, pues se encuentra bajo investigación judicial.