Díaz acusa Von der Leyen y Kallas de «atacar el espíritu fundacional» de Europa por querer convertirla en una «economía de guerra»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, de «atacar el espíritu fundacional de Europa» y de «querer rearmar» para convertirla «en una economía de guerra».

Durante su intervención en el acto 'Stop al genocidio', organizado por Sumar y The Left en Madrid, Díaz ha aprovechado para cargar también contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quienes ha definido como «los arquitectos del caos y de la violencia en el mundo» y «los principales desestabilizadores del planeta, que alimentan la guerra y hacen de ella un negocio«.

La titular de Trabajo ha reiterado al mandatario norteamericano que «las bases militares en territorio español no pueden formar parte de actividades ilegítimas» y que «España no va a consentir una nueva guerra ilegal en Irán«. Además, ha reprochado a EEUU que »da igual quien lo gobierne« que siempre »tiene siempre la misma política imperialista«. Al hilo, ha avisado a Trump que España no va a ser su »vasallo« y que no se atreva a »dar órdenes« en términos de subida del gasto en defensa.

En relación con el papel de la Unión Europea, Díaz ha subrayado que esta última «puede pasar a la historia por la peor versión de sí misma y que la historia »la condenará«, al mismo tiempo que ha pedido que vuelva a »cumplir con su función«, es decir, el bienestar social y la paz. Al respecto, ha hecho un llamamiento a la »internacional de la esperanza« y que »se levante su bandera«.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha participado en el acto y ha avisado que «si no se denuncia un genocidio» el resultado es «ser cómplices», por lo que ha acusado de «parálisis y complicidad» a la derecha española, a los que ha definido como los «vasallos de Trump» y les ha reprochado «no haber tenido ni una sola palabra de condena» a los bombardeos israelíes en Gaza.