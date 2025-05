El Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia no recoge las intervenciones en catalán del portavoz de Junts

El pasado 21 de diciembre, el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Francisco Lucas, permitió hablar en catalán a los portavoces de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) a pesar de que en ese momento no había servicio de traducción. «Dado que no se han implementado aún los medios de traducción e interpretación, se va a distribuir a todos los miembros de la comisión la intervención en castellano. Hay que dejar constancia, de que será la que conste en el Diario de Sesiones», afirmó entonces el presidente.

Ahora bien, en las actas de ese día no aparecen las palabras pronunciadas en catalán por el portavoz de Junts Josep María Cervera durante su intervención. Según ha adelantado Europa Press y constatado ABC, en el Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia aparece en varias ocasiones un paréntesis junto al nombre del independentista, en el que se indica que interviene en catalán, pero no se recoge ningún contenido.

La decisión del presidente de permitir utilizar las lenguas cooficiales durante la jornada, a pesar de no haber traducción simultánea, provocó el contundente rechazo de los portavoces del PP y Vox. La popular María Jesús Moro denunció que para debatir «hay que entenderse». «Facilitar un texto escrito, que evidentemente ha sido escrito antes de la intervención del ministro –ese día compareció Félix Bolaños–, rompe absolutamente las reglas básicas de la democracia y del debate», reiteró. Por su parte, el portavoz de Vox Carlos Flores advirtió de que «el hecho de no poder entender el debate», le privaba de «su derecho constitucional al ejercicio del cargo público representativo».

El Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia

Francisco Lucas reiteró en varias ocasiones que el texto en castellano reclamado a los independentistas constaría en el Diario de Sesiones. «Antes de conceder la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de Junts, me gustaría reiterar a todas sus señorías que la copia que van a recibir por escrito es la que va a constar en el Diario de Sesiones. Es la decisión más garantista que ha tomado la presidencia para no vulnerar ningún derecho de ningún diputado y diputada», explicó. Una cuestión que, finalmente, no se ha cumplido.

En el caso de la portavoz de ERC Pilar Vallugera, que terminó hablando tanto en castellano como en catalán, autotraduciéndose, sí aparece el contenido de su intervención y algunas indicaciones entre paréntesis de los momentos en que usó su lengua cooficial. En cambio, en el caso del portavoz de Junts, las intervenciones están vacías y solo aparece la indicación entre paréntesis.