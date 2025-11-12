Detenida una fugitiva reclamada por Chile por pertenecer al Tren de Aragua

La Policía Nacional ha detenido a una fugitiva reclamada por Chile por pertenecer al Tren de Aragua. El arresto ha tenido lugar en la localidad de Molina de Segura (Murcia) el pasado viernes, según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa.

Los agentes comenzaron las investigaciones el pasado mes de julio. Fue después de que las autoridades chilenas solicitasen colaboración de las españolas ante la posible presencia de la ahora arrestada. Según dijeron, había abandonado su país de origen tras una operación contra los miembros del citado Tren de Aragua por la PDI chilena en la que se consiguió detener a 52 integrantes de la misma.

Después de llevar a cabo diferentes gestiones, finalmente los agentes ubicaron a la fugitiva en Molina de Segura. En el momento de la detención se encontraba abandonando un inmueble.

La detenida se encargaba de lavar activos provenientes de estafas y extorsiones, tal como han emitido las autoridades chilenas. Así, facilitaba cuentas y tarjetas bancarias en las que recibía el dinero ilícito. Posteriormente lo transfería a una de las empresas de fachada de la organización. En total, las transferencias de dinero ascienden a unos 138.000.000 de dólares.