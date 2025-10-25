Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

El primero de ellos ha volado rumbo a Jordania, con cuatro personas de de la Unidad Médica de Aeroevacuación. «Garantizan el tratamiento y el seguimiento en vuelo», han expresado en la citada red social desde la cartera que dirige Margarita Robles.
El otro, el A400, ha salido desde Torrejón y lleva a bordo a 12 personas, también encargadas de velar «por la salud y la seguridad del pasaje durante el traslado».
Con este movimiento, se repite la operación que ya llevó a cabo el Ejecutivo este verano. Entonces se evacuó a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado. Viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.
También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la guerra en Gaza.
