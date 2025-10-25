Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

El Ejército del Aire ha enviado dos aviones para evacuar a niños que están gravemente enfermos, que serán atendidos en España. Según ha informado el Ministerio de Defensa en un mensaje en sus redes sociales, se trata de un A310 del Ala ... 45 y de un A400.

El primero de ellos ha volado rumbo a Jordania, con cuatro personas de de la Unidad Médica de Aeroevacuación. «Garantizan el tratamiento y el seguimiento en vuelo», han expresado en la citada red social desde la cartera que dirige Margarita Robles.

El otro, el A400, ha salido desde Torrejón y lleva a bordo a 12 personas, también encargadas de velar «por la salud y la seguridad del pasaje durante el traslado».

Con este movimiento, se repite la operación que ya llevó a cabo el Ejecutivo este verano. Entonces se evacuó a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado. Viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.

También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la guerra en Gaza.