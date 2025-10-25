Suscribete a
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Se trata de un A310 del Ala 45 y de un A400; ambos llevarán personal a bordo para velar por la seguridad y el bienestar de los menores en el camino

Trump toma las riendas del alto el fuego en Gaza con un ultimátum a Netanyahu

Uno de los aviones enviados para traer a los menores gazatíes.
Uno de los aviones enviados para traer a los menores gazatíes. Ministerio de Defensa (X)

El Ejército del Aire ha enviado dos aviones para evacuar a niños que están gravemente enfermos, que serán atendidos en España. Según ha informado el Ministerio de Defensa en un mensaje en sus redes sociales, se trata de un A310 del Ala ... 45 y de un A400.

