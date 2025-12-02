Despedidos del CNIO siguen trabajando al no tener notificación de su cese

Los tres altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que fueron despedidos el pasado martes durante una reunión de urgencia del Patronato de la institución, siguen en su cargo y utilizando las herramientas oficiales a su alcance desde su puesto ... de trabajo, según ha podido saber ABC, ya que no han sido notificados formalmentede su cese.

Aunque el exgerente, Juan Arroyo, la secretaria general, Laura Muñoz y el adjunto a la secretaria general y responsable de los servicios jurídico, José Antonio Fernández Vera, fueron fulminados hace siete días, tras las irregularidades contables denunciadas entre otros por este periódico, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant, de quién depende el CNIO, les ha comunicado la finalización de su relación laboral.

Arroyo, el que más tiempo ha estado trabajando en el organismo, y sobre el que se ponen todas las lupas por su gestión, el exgerente, que recuperó la plaza que tenía antes de hacerse cargo de la gerencia de la que fue destituido a principios de este año, se cogió una baja médica una semana antes de la reunión que provocó su despido. Con esta situación personal, pues, hasta que no vuelva a reincorporarse a su puesto de trabajo no se podrá hacer efectiva su salida y continuará percibiendo su salario.

La secretaria general Laura Muñoz, por su parte, siguió trabajando la semana pasada y sufrió una crisis de ansiedad tras saber que su nombre figuraba entre los que el Patronato del CNIO había decidido apartar de sus funciones por las irregularidades denunciadas por varios trabajadores. Muñoz por tanto también ha notificado su baja.

En sus funciones

El tercero de los despedidos, José Antonio Fernández Vera, sí ha acudido a su lugar de trabajo como mínimo hasta antes de ayer lunes, según explican a ABC fuentes de la propia fundación. El pasado domingo, además, Fernández Vera utilizó su cuenta de correo corporativo del organismo para remitir un e-mail a varios compañeros, así como a los sindicatos con representación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para defenderse de las acusaciones que se estaban vertiendo contra los tres altos cargos.

En ese correo al que ha tenido acceso ABC, enviado el domingo 30 de noviembre a las 10.55 de la mañana -cinco días después de que el Patronato acordase su cese por su papel en las irregularidades contables denunciadas y que suponen un desvío de alrededor de 23 millones de euros-, Fernández Vera se sigue presentando «en mi condición de asesor jurídico interno». En la comunicación explica que «es mi obligación, ante las informaciones y opiniones vertidas en estos últimos días contra diferentes personas y contra mi, enviarte las sentencias desestimatorias» de varios tribunales, pese a que la semana pasada, tras la decisión de despedir a estos altos cargos, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación distinta.

Decisión del nuevo gerente

Fue el nuevo gerente de la fundación, José Manuel Bernabé, un experto en la gestión de organismos públicos manchados por la corrupción, el responsable de elevar a la reunión del Patronato de la semana pasada la propuesta de cese de los tres altos cargos. Un despido fulminante que viene acompañado de una reestructuración interna en profundidad, según informó el Ministerio de Ciencia a través de una nota, con la que el nuevo responsable gerencial quiere poner orden en la institución.

La propuesta de Bernabé, según la nota del ministerio que dirige Diana Morant, fue respaldada por el Patronato, conformado por varios altos cargos de dicho departamento, así como de representantes de otros organismos de la Administración General del Estado, de las autonomías o entidades privadas. Los despidos, sin embargo, no se produjeron hasta la presión mediática por la situación que se vive en la fundación.

Denuncias de los trabajadores

La decisión del actual gerente de proponer al Patronato el despido de tres de los máximos responsables hasta ahora del CNIO parte de la exhaustiva investigación que han hecho durante meses varios trabajadores que fueron despedidos en el mes de agosto por decisión de Juan Arroyo.

Los empleados empezaron a recopilar información y documentación al detectar muchos contratos a las mismas empresas, con cantidades que pasaran el filtro económico, y con conceptos que no siempre quedaban claros. También se dieron cuenta de la existencia de compra de material que no llegaba en su totalidad o de servicios que no se ejecutaban tal como se habían facturado.

Estas irregularidades, que eran sostenidas en el tiempo, podrían haber creado un perjuicio económico para el CNIO de más de 23 millones de euros, según las estimaciones que hicieron los propios trabajadores. Con toda la documentación recogida y con un extenso informe elaborado, que pusieron en conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que guardó en un cajón durante varias semanas, los funcionarios que fueron apartados de sus funciones por denunciar las irregularidades acudieron también a la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha abierto diligencias para investigar lo sucedido.