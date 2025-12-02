Suscribete a
Despedidos del CNIO siguen trabajando al no tener notificación de su cese

El Patronato acordó el pasado martes su salida tras las irregularidades detectadas

La sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Joan Guirado /J A.Pérez

Madrid

Los tres altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que fueron despedidos el pasado martes durante una reunión de urgencia del Patronato de la institución, siguen en su cargo y utilizando las herramientas oficiales a su alcance desde su puesto ... de trabajo, según ha podido saber ABC, ya que no han sido notificados formalmentede su cese.

