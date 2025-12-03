El desmantelamiento de la UCO coincidirá con el tramo judicial decisivo de Pedro Sánchez

Los ascensos de Rafael Yuste y Antonio Balas dejan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin sus dos nombres más ilustres. Estos dos profesionales abandonan sus funciones con el sentimiento del deber cumplido pero con el caso Koldo sin ... terminar. La sombra del miedo a posibles presiones del Gobierno está en el aire, según informan fuentes de las asociaciones a ABC.

El relevo de Yuste se produce ahora pese a que el Ejecutivo tenía hasta junio de 2026 para llevarlo a cabo. Nadie en el Ejecutivo ha aclarado los motivos de adelantar el relevo. El de Balas ni siquiera estaba del todo previsto y se producirá en marzo, la época del año en la que están más candentes diversos procesos judiciales como el del hermano del presidente, su esposa Begoña Gómez o el caso de hidrocarburos.

Hay que recordar además que el relevo de Balas se producirá después de que la «fontanera» del PSOE, Leire Díez, llegase a afirmar en su momento, en una reunión celebrada entre ella, el empresario Hamlyn y Pérez Dolset, que «si Balas está muerto, mejor».

La promoción de ambos era un secreto a voces desde hace tiempo. Yuste ya ha pasado a ostentar el grado de general mientras que a Balas aún le quedan unos meses para ascender a coronel, aunque su marcha también se da por hecha. Las fuentes consultadas por ABC fijan su ascenso en la próxima primavera.

Ambos dejarán sus puestos sin formalizarse las diligencias que han practicado tales como el caso de Begoña Gómez, David Sánchez o la trama de los hidrocarburos de Víctor de Aldama. El juicio que está más próximo en el tiempo es el que implica a José Luis Ábalos y a Koldo García en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas.

El final de esta etapa se ve con recelo y cautela entre las diferentes asociaciones por el futuro incierto que tienen por delante. Yuste y Balas han promovido en la UCO la autonomía de trabajo y una burbuja contra las filtraciones a pesar de los complejos casos que han tenido por delante y que aún no han terminado.

Han conseguido que sus subordinados se evadan de la presión mediática. También se han alejado de las posibles injerencias externas de diligencias sobre el entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tampoco ha sido fácil lidiar con los momentos de señalamientos y presión tras la publicación de los vídeos de Leire Díez.

Los movimientos de Balas y sus lugartenientes han sido analizados al milímetro por todos los actores interesados. Desde el registro en Servinabar hasta su declaración en el juicio a Álvaro García Ortiz. Quien conoce de cerca a este teniente coronel sabe que es el primero en acudir a los registros. De ahí, la importancia de visitar la sede de la empresa del socio de Santos Cerdán. Uno de los momentos que más se difundieron por los medios de comunicación fue su imagen trasladando cajas con documentación a los coches del Instituto Armado.

Con todo ello, nadie se atreve a pronosticar los nombres candidatos a comandar esta nueva etapa en la UCO. Las claves solo las conocen Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González. Después, el puesto tiene que ser confirmado por el Ministerio de Defensa de Margarita Robles. Los elegidos tendrán la complicada labor de seguir con el cometido de Yuste y Balas e intentar desvincularse de la presión mediática de un cargo que supone estar en el candelero.

Hasta que se conozca el nombre de sus relevos, será el coronel Gutiérrez el jefe accidental de la UCO. Un tránsito que está previsto que no sea durante un largo periodo ya que este mando también tendrá que elegir destino porque acaba de formalizarse su ascenso.

Miedo a las presiones del Gobierno

Y es que aparecer en las quinielas públicas no es buena señal de cara a la confirmación del puesto. Las asociaciones de la Guardia Civil temen que el Gobierno quiera ubicar en estos puestos a personas más afines. La sombra de las injerencias y las presiones es el temor que tienen los agentes, según fuentes de las entidades que representan a este colectivo.

Sin embargo, todas estas plataformas destacan el «impecable trabajo» que están realizando los agentes de la unidad que llevan meses, sino años, en el foco de lo que ellos denominan como un «terremoto mediático». En muchas ocasiones, se han llegado a sentir solos en la vorágine de las informaciones que iban viendo la luz de distinto signo político. Con todo ello, destacan que la profesionalidad y la vocación de servicio público ha estado lejos de toda duda.

Yuste Arenillas asumió la jefatura de la UCO en junio de 2023, tras la vacante que dejó el anterior responsable, Alfonso Alberto López Malo, quien fue ascendido a general de brigada y pasó a dirigir la Jefatura de Policía Judicial. El nombramiento de Yuste fue firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, atendiendo a la propuesta del director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos.

La trayectoria de Yuste Arenillas es amplia y reconocida dentro de la Guardia Civil. Antes de ponerse al frente de la UCO, estuvo destinado en el Estado Mayor y fue jefe del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), una unidad clave para operaciones complejas. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la Jefatura de Información y ha desempeñado funciones relevantes en la gestión y planificación del cuerpo, lo que le ha granjeado prestigio entre sus compañeros. Las fuentes consultadas por ABC pronostican que Yuste pasará a desempeñar algún puesto de gestión en la Dirección General del Instituto Armado.

Por su parte, Balas asumió en 2020 la dirección del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO). Ha participado en investigaciones de alto perfil que han implicado a figuras políticas de diversos partidos en famosos casos de corrupción como las operaciones Púnica, Lezo o Erial y el Caso ERE en Andalucía.

«Mi grupo es el más potente» Antonio Balas Teniente coronel de la Guardia Civil

«Mi grupo es el más potente», llegó a confesar en unas jornadas donde departió sobre su especialidad. Tiene en su uniforme casi una veintena de condecoraciones como ejemplo de los complejos casos que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

El por ahora teniente coronel tiene contacto directo con Leopoldo Puente y Alejandro Luzón, con los que se reúne de forma periódica para detallarles los avances que tiene su equipo en las diligencias del caso Koldo. Una práctica que se enmarca en la más absoluta normalidad de seguir de cerca los casos que tienen sobre la mesa. Precisamente, esta ha sido la investigación en la que más horas han empleado.

Un ascenso dentro de la «normalidad»

Sobre el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió este procedimiento en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Es un proceso que entra dentro de la normalidad por el ascenso junto con otros coroneles a general de brigada», se ha limitó a contestar Alegría.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron a EFE el caso de Yuste, que cumplía con los requisitos exigidos para alcanzar el grado de general, se enmarca dentro de los procedimientos normales de relevos en el instituto armado.

Precisamente, tres coroneles han ascendido ya a general dentro de ese ciclo: uno en agosto y dos en octubre. Ahora le ha correspondido a Yuste, con el número 1, y a otro coronel, con el número 2 de esta promoción. Una circunstancia que se repetirá en los próximos meses cuando Balas ascienda al rango de coronel y tenga que cambiar de destino y dejar la UCO.