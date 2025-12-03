Suscribete a
iNTERIOR

El desmantelamiento de la UCO coincidirá con el tramo judicial decisivo de Pedro Sánchez

Interior saca de la Unidad a los tres hombres clave en las investigaciones sobre la corrupción. El último, Balas, saldrá en marzo, momento crucial de los procesos judiciales

Dos agentes de la UCO en un registro
Borja Méndez

Madrid

Los ascensos de Rafael Yuste y Antonio Balas dejan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin sus dos nombres más ilustres. Estos dos profesionales abandonan sus funciones con el sentimiento del deber cumplido pero con el caso Koldo sin ... terminar. La sombra del miedo a posibles presiones del Gobierno está en el aire, según informan fuentes de las asociaciones a ABC.

