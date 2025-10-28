Suscribete a
Defensa tiene en internet desde 2020 planos de otro edificio clave de la Inteligencia militar

Ese año se publicaron en la licitación de unas las reformas, con localización aérea del inmueble incluida

Tensión en Defensa por la difusión de los planos del nuevo centro de la inteligencia militar

Imagen de archivo del Mando de Operaciones de la Base de Retamares (Madrid)
Imagen de archivo del Mando de Operaciones de la Base de Retamares (Madrid) Ep
Madrid

El «disparate» de Defensa, en palabras de fuentes militares de la máxima solvencia, de difundir los planos del nuevo edificio que se va a construir para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) en la Base de Retamares (Madrid), no ha sido ... un error puntual. Lo demuestra que en octubre de 2020, asimismo con Margarita Robles al frente del ministerio, y también con motivo de una licitación, en este caso de una reforma en unos despachos, se hicieron públicos los de un edificio clave del mismo centro. Esa documentación sensible, según ha comprobado ABC, son aún de acceso libre; la otra, ha sido retirada.

