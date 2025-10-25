Defensa difunde en una adjudicación los planos de un nuevo edificio de la inteligencia militar por error

La Jefatura Económico Administrativa (JEA) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), acaba de difundir, en la Plataforma de Contratación del Estado en las que se anuncian las licitaciones públicas, los planos del nuevo edificio del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) ... que se quiere construir en la Base de Retamares. Se trata de una seria falla de seguridad porque en esa documentación, que se puede consultar en fuentes abiertas, se dan muchos detalles del inmueble que lo hacen muy vulnerable.

«Es un error muy serio y queda comprometida la seguridad del nuevo edificio», dicen fuentes militares de la máxima solvencia consultadas por ABC; «es un caramelo para los servicios de inteligencia hostiles, como el GRU ruso», remachan otras fuentes del ámbito de la seguridad nacional, que no dan crédito a que puedan suceder cosas como esta en un contexto geopolítico como el actual.

Noticia Relacionada El Gobierno permite las 'puertas giratorias' a decenas de jefes militares Pilar De la Cuesta El aumento del gasto militar dispara los fichajes por empresas del sector de altos mandos que pasan a la reserva; muchos, jefes ya conocidos de la cúpula

La responsabilidad directa de este error se situaría, según las fuentes consultadas, en esa Jefatura Económico Administrativa del EMAD, que debe saber que los planos de los edificios de la seguridad del Estado deben ser materia reservada. De hecho, que eso sea así no impide publicar la licitación de la obra en la Plataforma de Contratación del Estado, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la información que se hace pública. Además, a ese tipo de concursos, por su naturaleza, sólo pueden acudir aquellas empresas que tienen la acreditación para ello por cumplir las garantías de seguridad suficientes.

Esta modalidad de concurso es más engorrosa para la administración y las empresas, que deben enviar a alguno de sus responsables al EMAD a conocer las características técnicas del proyecto. Por supuesto, los tiempos se acortan si se opta por una licitación al uso y parece que esto es lo que ha primado en este caso, para «bochorno» de todas las fuentes consultadas, que hablan también de un error atribuible a la «comodidad» que buscaron sus responsables.

Llama la atención el nivel de detalle al que descienden los planos difundidos, a los que ha tenido acceso ABC pero que no difunde por razones elementales de seguridad. Por ejemplo, se especifican dónde deben instalarse los controles volumétricos para detectar el movimiento de personas, las cámaras exteriores, los lectores de tarjetas o las unidades de control de acceso y respuesta.

También, por supuesto, se detalla la distribución de las dependencias en el edificio y a qué se dedicará cada una de ellas. La sala de reuniones, en uno de los extremos, medirá 31,62 metros cuadrados y el laboratorio, al otro lado del pasillo central, 35,96. Los despachos de los jefes están asimismo localizados, lo mismo que el acceso de la calle, el vestíbulo y los cuadros de fontanería y electricidad. Constará de tres aseos, todos ellos juntos, de 7,20, 4,78 y 3,58 metros, respectivamente...

«Es una monstruosidad. Esa información del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es de una sensibilidad enorme en el caso de una guerra, que es un escenario con el que hay que trabajar siempre», sostienen las fuentes de la seguridad del Estado consultadas por ABC, que consideran que «no hay una sola duda de que esta información debe ser clasificada».

Defensa, en el punto de mira

Lo peor, consideran todos los expertos consultados, es que episodios como este «demuestran una evidente falta de sensibilidad en los responsables de las Fuerzas Armadas. Ahora ha sido esto, que sin duda es lo más grave que ha sucedido, pero en otras licitaciones de Defensa ya se han dado detalles, por ejemplo de características del armamento que se compra, que es cuando menos una imprudencia que sean públicos».

Se trata, obviamente, de un asunto que preocupa y genera malestar en muchos ámbitos que son muy conscientes de la gravedad de que se produzcan este tipo de situaciones cuando menos rocambolescas.

Hay un último elemento, no menor, que se da en este episodio. El trabajo de los servicios de inteligencia se basa en la confidencialidad y en la confianza, tanto interna como en la relación con terceros. «Cuando servicios de otros países ven que aquí se producen estas fugas de información por simples imprudencias, en el mejor de los casos, o dejadez, se resienten las relaciones. Y es normal, porque consideran que nuestra Inteligencia no es fiable. En este caso, el prestigio del Cifas queda comprometido por este error, aun cuando es evidente que no es de su responsabilidad, sino del Estado Mayor de la Defensa».

La pregunta ahora es si habrá consecuencias. Las fuentes consultadas por ABC sostienen que el responsable del desaguisado, sea quien sea, debe ser destituido, lo mismo que quienes tenían que haberlo evitado. «Sinceramente, no creemos que ocurra nada», se lamentan algunos de los expertos, que insisten en la mala imagen que se transmite.