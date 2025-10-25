Suscribete a
Defensa difunde en una adjudicación los planos de un nuevo edificio de la inteligencia militar por error

«Es muy serio; esa información siempre debería ser clasificada», aseguran fuentes militares consultadas por ABC

«Es un caramelo para los servicios de inteligencia hostiles y demuestra una enorme falta de sensibilidad de ese ministerio»

Una delegación libia difunde fotos de analistas militares españoles

Margarita Robles, en una imagen de archivo
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

La Jefatura Económico Administrativa (JEA) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), acaba de difundir, en la Plataforma de Contratación del Estado en las que se anuncian las licitaciones públicas, los planos del nuevo edificio del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) ... que se quiere construir en la Base de Retamares. Se trata de una seria falla de seguridad porque en esa documentación, que se puede consultar en fuentes abiertas, se dan muchos detalles del inmueble que lo hacen muy vulnerable.

