Declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo hoy, en directo: últimas noticias y reacciones de PSOE, PP, Vox y resto de partidos

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras negarse a declarar José Luis Ábalos, con todas las reacciones y la última hora hoy.

10:01 El habitual camión de Hazte Oír ha pasado también por la puerta del Supremo Poco después de la llegada de Koldo García al Supremo, ha pasado por la puerta de la institución el ya habitual camión de Hazte Oír con una imagen del hoy compareciente, fumando un puro, y con el lema «Koldo, puro PSOE».

09:58 La llegada de Koldo al Supremo Así, con equipaje y acompañado de su abogada, ha llegado hace unos minutos el exasesor ministerial al Tribunal Supremo. Foto: Jaime García. ﻿﻿

09:48 Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión Koldo García llega al Supremo en compañía de su abogada. Cargaba con una mochila en la que, según fuentes consultadas, lleva ropa por si el juez decretará su ingreso en prisión. Informa Javier Lillo. Fotografía de Jaime García.

09:45 La duda del '1M' en los mensajes de Koldo García: ¿Un millón o una mierda? La Guardia Civil infiere que las 2.000 chistorras de las que hablaban eran billetes de 500 euros. Informa Javier Lillo.

09:31 Feijóo eleva el «estupor» con Ábalos a que ningún socio «retire ya la confianza» a Sánchez Alberto Núñez Feijóo comparte la expresión empleada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, cuando habló de «estupor» para referirse a la continuidad de José Luis Ábalos como diputado a pesar de los sólidos indicios en la trama de corrupción del PSOE y que ayer se negara a declarar. «La inmensa mayoría de los españoles lo comparte. Creo que es un adjetivo muy correcto». El líder del PP continuó: «Estupor al ver que las tres personas que encumbraron a Sánchez; una ayer declaró en el Supremo, otra lo hace hoy y otra está en la cárcel». Y miró directamente una vez más a los socios parlamentarios del Gobierno: «Vivimos con un presidente rodeado de corrupción y seguimos sorprendidos porque no haya nadie en el Congreso que retire la confianza de una vez al Gobierno», zanjó. Informa Paloma Esteban.

09:30 Koldo García y su abogada salen camino del Supremo Koldo García y su abogada ya están camino del Supremo. «Vamos a dejar trabajar a los abogados», ha dicho a los medios.

09:25 Koldo avisó de la recepción de «dos mil chistorras» antes de las elecciones de 2019 El mensaje a su exmujer recogido por la UCO es una de las cuestiones claves del interrogatorio de este jueves, informan Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo.

09:12 El Senado decide hoy cuándo comparecerá Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' En paralelo a la declaración de Koldo, el Senado decidirá este jueves cuándo cita a declarar, previsiblemente a finales de este mes de octubre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' de esta sede parlamentaria. Fuentes populares confirmaron que este jueves fijarán la fecha en la Mesa de la comisión, en la que tienen mayoría, después de que el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciase la semana pasada en el Congreso que llamarían al jefe del Ejecutivo a declarar a la Cámara Alta.

09:06 Koldo: «Voy a hacer lo que me mande mi departamento jurídico» El protagonista del día, Koldo García, ha sido interrogado por las televisiones al pasar por el despacho de sus abogados, antes de ir al Supremo. Ante las cámaras ha asegurado, preguntado por si iba a declarar, que iba a «hacer lo que le mandara su departamento jurídico». También ha sido inquirido sobre la mochila que portaba y si lo llevaba en previsión de acabar el día en prisión, a lo que ha respondido: «Hombre precavido, vale por dos».

09:03 El juez reprocha a Ábalos que se refugie en su escaño porque causa «estupor» social Entra en el terreno político y sugiere un cambio en el Reglamento del Congreso que evite que imputados como el exministro mantengan el escaño. Le deja en libertad aunque le recuerda que según se acerque el juicio, puede entrar en prisión. Informan Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres.