Cuca Gamarra, muy crítica con la publicación de planos de un edificio de inteligencia militar: «No hay nadie al volante»

La popular ha pedido que Margarita Robles asuma responsabilidades tras la información desvelada por ABC

Defensa difunde en una adjudicación los planos de un nuevo edificio de la inteligencia militar por error

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra
La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra

C.Mullor

La vicesecretaria general de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha sido muy crítica con la Ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la información desvelada por ABC acerca de la publicación de los planos de un nuevo edificio de inteligencia militar. «¿Cómo puede ... acabar publicada por el propio Ministerio de Defensa una información que debería de estar clasificada?», se ha preguntado la popular mediante su cuenta de la red social 'X'.

