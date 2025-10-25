Cuca Gamarra, muy crítica con la publicación de planos de un edificio de inteligencia militar: «No hay nadie al volante»

La vicesecretaria general de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha sido muy crítica con la Ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la información desvelada por ABC acerca de la publicación de los planos de un nuevo edificio de inteligencia militar. «¿Cómo puede ... acabar publicada por el propio Ministerio de Defensa una información que debería de estar clasificada?», se ha preguntado la popular mediante su cuenta de la red social 'X'.

Gamarra, en su crítica a la ministra, se ha hecho eco de como la Jefatura Económico Administrativa (JEA) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), difundió el pasado viernes, en la Plataforma de Contratación del Estado en las que se anuncian las licitaciones públicas, los planos del nuevo edificio del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que se quiere construir en la Base de Retamares. Se trata de una seria falla de seguridad porque en esa documentación, que se puede consultar en fuentes abiertas, se dan muchos detalles del inmueble que lo hacen muy vulnerable.

La vicesecretaria del PP ha exigido conocer que «responsabilidades va a asumir» la ministra Robles tras una información que, según confesaron fuentes de máxima solvencia a este medio en el momento de la publicación de la noticia, «es un caramelo para los servicios de inteligencia hostiles, como el GRU ruso».

Noticia Relacionada Un fallo de Defensa desvela los planos de un nuevo centro para la Inteligencia militar Pablo Muñoz «Es muy serio; esa información siempre debería ser clasificada», aseguran fuentes militares consultadas por ABC

Además, Robles cuestionaba como era posible que el por el propio Ministerio de Defensa revele «una información que debería de estar clasificada». «No cabe más dejadez y desidia», ha criticado, añadiendo que «no hay nadie al volante».

¿Cómo puede acabar publicada por el propio Ministerio de Defensa una información que debería de estar clasificada? ¿Qué responsabilidades va a asumir la ministra de Defensa?



No cabe más dejadez y desidia. No Hay nadie al volante. pic.twitter.com/Mb4L9vDJrn — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 25, 2025

La información desvelada contiene un gran nivel de detalles claves

Llama la atención el nivel de detalle difundidos por el mismo Ministerio de Defensa al que descienden los planos, a los que tuvo acceso ABC pero que no difunde por razones elementales de seguridad. Por ejemplo, se especifican dónde deben instalarse los controles volumétricos para detectar el movimiento de personas, las cámaras exteriores, los lectores de tarjetas o las unidades de control de acceso y respuesta.

También, por supuesto, se detalla la distribución de las dependencias en el edificio y a qué se dedicará cada una de ellas. La sala de reuniones, en uno de los extremos, medirá 31,62 metros cuadrados y el laboratorio, al otro lado del pasillo central, 35,96. Los despachos de los jefes están asimismo localizados, lo mismo que el acceso de la calle, el vestíbulo y los cuadros de fontanería y electricidad. Constará de tres aseos, todos ellos juntos, de 7,20, 4,78 y 3,58 metros, respectivamente... Informa Pablo Muñoz.