Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel regresan a España

Entre los liberados está la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González Gómez, a la asturiana María Teresa Arancón, a María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari

Colau denuncia malos tratos de Israel tras la interceptación de la Flotilla

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), recibe a la diputada de Más Madrid, Jimena González ep
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), recibe a la diputada de Más Madrid, Jimena González ep

Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada esta semana por Israel han regresado este sábado a España, aunque prometen que volverán a ir para continuar denunciando la intervención de Israel y romper el bloqueo de ... Gaza.

