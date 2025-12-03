Una casa rural, un cumpleaños, mensajes... Cuatro episodios que demuestran que el «amigo» Ábalos no era un «desconocido» para Sánchez

Pedro Sánchez aseguró este martes, en una entrevista en TVE, que tenía «confianza política» en José Luis Ábalos, pero que «desde un punto de vista personal era un gran desconocido» para él. Una afirmación que deja en evidencia al presidente del Gobierno ya que, ... como mínimo, hay cuatro episodios en la última década que demuestran una relación íntima entre ambos, que va más allá de la estrechamente profesional de cualquier persona.

Pero no solo la relación entre los dos políticos era estrecha. También la de sus respectivas parejas, Begoña Gómez y Carolina Perles, esta última ya divorciada del exministro. Según reveló Perles en una entrevista hace unas semanas, Gómez y ella salían a pasear y, en uno de esos paseos, la esposa del presidente del Gobierno intentó sonsacarle información a la exesposa del titular de Transportes.

Noticia Relacionada Sánchez advierte al «desconocido» Ábalos: «Ni amenazas ni chantajes» Ainhoa Martínez Califica sus declaraciones apuntando al Gobierno y a Begoña Gómez de «bulos y mentiras» para «hacer daño a otras personas»

En ese momento la relación entre ambos ya pasaba por un momento delicado, por la presencia de otras mujeres en la vida del exministro. Acabaron separándose al poco tiempo, aunque durante ese tiempo la exmujer del hombre de confianza de Sánchez y el hijo menor de ambos se reunían de forma constante con las familias de otros colaboradores directos del presidente que tenían una gran influencia y un contacto permanente con él.

1 2017 Fin de semana de casa rural En el municipio de Santos Cerdán

En el año 2017, en plena campaña de las primarias para acceder a la Secretaría General del Partido Socialista, al poco de conocerse, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos compartieron un fin de semana en una casa rural del municipio navarro de Milagro, de donde es originario Santos Cerdán. El exdiputado por Navarra, el primero de los secretarios de Organización de Sánchez en pasar por la prisión, ejerció de anfitrión.

Los que al poco tiempo serían los dos máximos dirigentes del Partido Socialista acudieron a esa escapada junto a sus respectivas parejas y los hijos de ambos, aprovechando un acto en la zona para convencer a los afiliados que apoyasen su candidatura frente a la expresidenta de Andalucía Susana Díaz.

Aunque Cerdán durmió en su vivienda, muy próxima a la casa alquilada, tanto él como su mujer, Paqui Muñoz, y la hija de estos participaron de actividades tanto en la casa rural que alquilaron por completo como en un restaurante del pueblo, propiedad de una exconcejal del PSOE que formó parte del grupo municipal con Cerdán cuando este se presentó a alcalde. Los diez se dejaron ver por Milagro como «un grupo de amigos muy unidos».

2 2019 El 60 cumpleaños de Ábalos Una fiesta sorpresa

Otro episodio que demuestra la cercanía en la relación entre el presidente del Gobierno y su entonces ministro de Transportes y mano derecha en el partido fue la asistencia del primero a la fiesta sorpresa del 60 aniversario de Ábalos. El jefe del Ejecutivo acudió junto a su esposa, Begoña Gómez, a la celebración que se celebró en un restaurante propiedad del comisionista Víctor de Aldama en la zona de las Cuatro Torres del norte del paseo de la Castellana de Madrid.

Además de los dos políticos y del empresario involucrado en la trama que mantiene investigados a gran parte de los colaboradores de Sánchez, entre ellos el propio Ábalos, también estuvieron la exesposa del exministro, el asesor del político valenciano Koldo García y gran parte del núcleo familiar y amigos del hoy preso en Soto del Real.

3 2023 Mensaje de solidaridad Wasaps filtrados

El 6 de noviembre de 2023, según publicó el diario 'El Mundo' hace unos meses, Pedro Sánchez rompió dos años de casi silencio absoluto con José Luis Ábalos mandándole un mensaje para apoyarle ante las primeras informaciones que apuntaban a presuntos comportamientos poco éticos por parte del entonces diputado.

Tras haber prescindido de él como ministro de Transportes y número tres del PSOE, Sánchez se puso en contacto con el todavía diputado socialista para trasladarle: «La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo». Una comunicación en la que deslizaba un afecto personal que iba más allá de lo profesional.

4 2024 «Pensaba que éramos amigos» Una frustración

El último mensaje de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos se produjo en febrero de 2024, poco antes de la detención del que fuera su asesor, Koldo García, y mientras el secretario general del PSOE y su ex mano derecha negociaban la inclusión de este último en la candidatura socialista para las elecciones europeas. Una operación que se frustró con el inicio de las actuaciones de la operación Delorme.

En esa comunicación desvelada por el diario 'La Razón', el presidente del Gobierno le trasladó a Ábalos: «Pensaba que éramos amigos». Una afirmación que se produjo en el marco de las primarias que Cerdán acabó frustrando por orden de Sánchez para la sucesión del valenciano Ximo Puig al frente del PSPV. El exministro aupó y apoyó la candidatura del alicantino Alejandro Soler mientras que Sánchez promocionó la de la ministra Diana Morant. Las palabras del presidente a Ábalos sobre su amistad contrastan con ese desconocimiento que ahora decía tener sobre su colaborador más allá de lo profesional.