Una casa rural, un cumpleaños, mensajes... Cuatro episodios que demuestran que el «amigo» Ábalos no era un «desconocido» para Sánchez

El presidente aseguró que el exministro tenía una vida «desconocida» para él en una entrevista televisiva a pesar del pasado que los une

Ábalos aprovechará su estancia en prisión para escribir sus memorias que quiere publicar «en breve»

Sánchez y Ábalos durante un viaje inaugural del AVE a Granada en 2019
Sánchez y Ábalos durante un viaje inaugural del AVE a Granada en 2019 EP
Joan Guirado

Madrid

Pedro Sánchez aseguró este martes, en una entrevista en TVE, que tenía «confianza política» en José Luis Ábalos, pero que «desde un punto de vista personal era un gran desconocido» para él. Una afirmación que deja en evidencia al presidente del Gobierno ya que, ... como mínimo, hay cuatro episodios en la última década que demuestran una relación íntima entre ambos, que va más allá de la estrechamente profesional de cualquier persona.

