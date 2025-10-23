Crimen de Los Lirios: el suicidio de una mujer que derivó en un posible asesinato machista a manos de su marido

Mercedes murió en su casa en el bario de Los Lirios, en Logroño, el 13 de octubre de 2020. Supuestamente, estaba sola y cuando su marido y su hijo hallaron el cuerpo al volver del pueblo, en Burgos, lo primero que pensaron fue que se ... había quitado la vida, según ha contado su vástago en el juicio sobre la muerte de su madre, de 56 años. Sin embargo, fue a los cuatro días cuando tuvo claro que «era imposible que se hubiera suicidado. La tenían que haber matado». Eso es lo pensaron también los investigadores, cuyos indicios han sentado en el banquillo a Á.E.M., el marido de la víctima, acusado de un delito de asesinato con alevosía por, presuntamente, matar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar.

Esta acusación ha dividido a la familia de la víctima. Por un lado, su hijo, que ahora tiene 34 años, defiende que su padre no pudo hacerlo porque la noche en que sucedieron los hechos ellos dos estaban juntos en Gumiel de Mercado, un pueblo de Burgos que está a 200 kilómetros de Logroño, donde tuvo lugar el crimen. «Vino a ayudarme con la vendimia y esa noche nos fuimos juntos a la cama, es imposible que en una casa vieja yo no me diera cuenta de que mi padre se levantara, cogiera el coche, se fuera a Logroño, volviera y yo no me enterase», ha declarado.

Entre lágrimas, ha reiterado ante el Juez y el Tribunal Popular que «si tuviera la más mínima duda (de que lo hizo él) no estaría aquí. Mi padre no asesinó a mi madre». Así, ha pedido «justicia» y saber quién lo hizo.

Ha negado también que sus padres tuvieran discusiones graves o que ella se quisiera divorciar. «Mi madre se desvivía por los dos. Nos atendía con todo su corazón. De mi padre se han dicho barbaridades, no ha faltado dinero en casa, no le he visto faltar una noche en casa».

El acusado sí que viajó a Logroño, según la Fiscalía

Por su parte el Ministerio Fiscal sí que sostiene en su acusación que el procesado, Á.E.M., sí que se trasladó aquella noche al domicilio de Los Lirios de Logroño donde, presuntamente, mató a su mujer tras una discusión al conocer que ella se quería divorciar para después volver por la mañana al municipio burgalés.

Sobre los días cercanos al suceso, el hijo -de 34 años actualmente- ha explicado que el día antes de encontrar el cuerpo de su madre, el 12 de octubre de 2020, «mi padre y yo estábamos trabajando juntos en Gumiel porque el venía a ayudarme con la vendimia». Cuando el hijo terminó de trabajar llegó a casa y su padre «estaba allí». Recuerda que aquella noche tuvieron «una conversación normal, hablando del trabajo y nos fuimos a la cama a la vez porque al día siguiente había que terminar los trabajos».

De hecho, por la mañana se vierdon, según su relato, sobre las 7.00 horas y, aunque no recuerda desayunar juntos, «después nos volvimos a ver y me ayudó con el trabajo». En concreto se fue a llevar unos papeles (un libro de campo y unos registros de entrada de uva) que debían entregar una bodega.

Tras pasar la mañana, padre e hijo se despidieron porque su padre volvía a Logroño y, finalmente, a media tarde del 13 de octubre, cuando su padre descubrió el cadáver de su mujer en el interior del domicilio, sobre las 18,30 horas, recuerda que le llamó y le dijo que se había encontrado a su madre «en el suelo, con mucha sangre y que estaba fría».

En cambio sí que se ha mostrado crítico con la relación de la familia de la víctima, que entre ellos destacan su buena sintonía. «Mis tíos -los hermanos de su madre- han venido poco a Logroño, no he visto relación entre ellos ni siquiera en el pueblo (Gumiel). Yo creo que se han unido tras la muerte de mi madre, para esto. Han vivido todos juntos en el mismo pueblo y no se han juntado ni para cenar en navidades», ha finalizado.

La víctima le dijo a su hermana que «no aguantaba más»

Por su parte, una de las hermanas de la víctima aseguraba este miércoles ante el Juez que desde hace tiempo Mercedes decía que «se quería divorciar» porque «ya no podía más con la situación». Es más, según ha reconocido, en los últimos tiempos, meses antes de su presunto asesinato: «Estaba decidida a hacerlo, ella me decía que no estaba viviendo y que quería vivir» e incluso llegó a confesarle que temía la reacción de su marido.

No obstante, según su relato, tanto la víctima como el ahora acusado «hacían vidas separadas» desde hacía tiempo y su propia hermana le dijo, antes del suceso, «que estaba decidida a separarse», algo en lo que ha coincidido una de las sobrinas de la fallecida.

El Fiscal y la Acusación Particular solicitan 22 años de cárcel para el marido de la víctima, mientras que la defensa del propio acusado niega todos los hechos.