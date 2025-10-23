Suscribete a
Logroño

Crimen de Los Lirios: el suicidio de una mujer que derivó en un posible asesinato machista a manos de su marido

El juicio por el crimen de Mercedes ha arrancado esta semana con su marido como principal acusado y al que la Fiscalía pide 22 años, aunque su hijo le defiende

Juicio por el crimen de Los Lirios.
Juicio por el crimen de Los Lirios. EP
Lorena Gamarra

Lorena Gamarra

Mercedes murió en su casa en el bario de Los Lirios, en Logroño, el 13 de octubre de 2020. Supuestamente, estaba sola y cuando su marido y su hijo hallaron el cuerpo al volver del pueblo, en Burgos, lo primero que pensaron fue que se ... había quitado la vida, según ha contado su vástago en el juicio sobre la muerte de su madre, de 56 años. Sin embargo, fue a los cuatro días cuando tuvo claro que «era imposible que se hubiera suicidado. La tenían que haber matado». Eso es lo pensaron también los investigadores, cuyos indicios han sentado en el banquillo a Á.E.M., el marido de la víctima, acusado de un delito de asesinato con alevosía por, presuntamente, matar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar.

