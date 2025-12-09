Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas que fiscalice la fundación de Vox con el sí de PP y PSOE

Suscribete a
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz
Juan Casillas Bayo

Madrid

Nuevo lío servido entre el PP y Vox. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, compuesta por miembros del Congreso y del Senado, ha aprobado este martes una petición para que el órgano encargado de auditar las finanzas de los partidos ... políticos efectúe una fiscalización especial a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y vinculada a la formación derechista. La iniciativa, del PSOE, ha salido adelante con el voto a favor de Sumar y el PNV, pero también de los diputados y senadores populares. Solo Vox se ha opuesto.

