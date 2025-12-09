Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas que fiscalice la fundación de Vox con el sí de PP y PSOE

Nuevo lío servido entre el PP y Vox. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, compuesta por miembros del Congreso y del Senado, ha aprobado este martes una petición para que el órgano encargado de auditar las finanzas de los partidos ... políticos efectúe una fiscalización especial a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y vinculada a la formación derechista. La iniciativa, del PSOE, ha salido adelante con el voto a favor de Sumar y el PNV, pero también de los diputados y senadores populares. Solo Vox se ha opuesto.

En la comisión mixta, reunida este martes en la sala Prim del Congreso, el diputado del PSOE Ferran Verdejo ha aseverado que existe «un historial de sospechas sólidas» de la Fundación Disenso tras las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que aseguran que hay un desvío de dinero de los grupos parlamentarios a esta entidad vinculada a la formación. Desde Vox siempre han negado cualquier irregularidad en la financiación de Disenso, también tras las insinuaciones de la exdiputada Macarena Olona.

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha definido la fundación de Abascal como «un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública», mientras que el parlamentario de Vox Juanjo Aizcorbe ha remarcado que el Tribunal Supremo ya anuló las multas que les impuso el Tribunal de Cuentas por supuestas donaciones finalistas, según recoge Europa Press. El diputado del PP Luis María Beamonte ha afirmado que pedir una fiscalización especial de Disenso carece de sentido porque es algo que ya hace el órgano 'motu proprio', pero, aun así, ha justificado el voto a favor de su formación: «Quien nada oculta nada teme».

Preguntada en rueda de prensa por la posición del PP, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha tirado de ironía: «¿Estos son los de la pinza, no? ¿Los que nos acusan a nosotros de hacer pinza con el Partido Socialista?». «Este Partido Popular lleva años acusando a Vox de hacer pinza con el Partido Socialista, pero al final la incoherencia se manifiesta por sí sola. Tenemos a un Partido Popular que se manifiesta los domingos y que luego se sienta en conferencias con el PSOE a hablar de las perspectivas del año que viene, que le ofrece pactos de Estado a Sánchez y que se une para fiscalizar algo que, por otro lado, ya está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas», se ha quejado la parlamentaria derechista.

Investigar «todas»

Su homóloga en el Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha matizado que su partido no es que apoye que el Tribunal de Cuentas investigue a la Fundación Disenso, que también, sino que lo haga con «todas las fundaciones». De hecho, Vox registró el viernes una petición a la Mesa del Congreso para que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas le reclame a este órgano fiscalizar a las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos y Muñoz ha garantizado que esa iniciativa también contará con su respaldo. «No se trata de que se investigue a unos sí y a otros no», ha zanjado la popular.

La relación entre PP y Vox vivió un oasis en la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Comunidad Valenciana, tras asumir este todas las exigencias de los de Abascal para suceder a Carlos Mazón, pero se ha vuelto a enturbiar en la campaña de las elecciones extremeñas, en la que la presidenta María Guardiola no para de acusar al líder de Vox de «machismo» y esta formación amaga con exigir que la baronesa popular se aparte si su hipotética revalidación del cargo depende de sus votos. Ahora, tras el sí del PP a la petición socialista para fiscalizar a la Fundación Disenso, sufre otro revés.