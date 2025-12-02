El Constitucional tumba también el recurso de Ayuso contra la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso planteado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía, uno de los primeros en ser anunciado y que ha corrido la misma suerte que los presentados por ejecutivos y parlamentos de comunidades autónomas ... gobernadas por el PP. El recurso impugnaba la totalidad de la ley tanto por defectos formales (entre otros, por haberse tramitado a través de una proposición de ley y un procedimiento de urgencia) como por el fondo, al entender que la amnistía carecía de cobertura legal e infringía el principio de igualdad, tratándose de una ley singular.

En una sentencia de la que ha sido ponente María Luisa Balaguer y de la que, como es habitual, solo ha trascendido el fallo (algo que, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno con el Tribunal Supremo en el caso de García Ortiz, desde el Ejecutivo no se critica), la sentencia desestima íntegramente el recurso rechazando todas las alegaciones en aplicación de la doctrina establecida en el primer recurso de inconstitucionalidad resuelto: el del Partido Popular. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados de minoría, todos a excepción de José María Macías, que está recusado: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

En septiembre de 2024 la presidenta madrileña anunció la presentación de este recurso en un desayuno informativo en el que aseguró que la Comunidad de Madrid no iba a quedarse «de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia». Es una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional», dijo.

A su juicio, esta ley suponía «otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de derecho para seguir en el poder por la mínima». «¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?», apuntó entonces.

Ayuso consideró que en la tramitación parlamentaria de esta ley se infringieron preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto dio como resultado «una reforma encubierta de la Constitución Española… Esto ni en las dictaduras», remarcó.