El Constitucional tumba también el recurso de Ayuso contra la ley de amnistía

La mayoría progresista aplica la doctrina con la que avaló la norma, de nuevo con cuatro votos particulares

Portazo del Constitucional a otras tres cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con la ley de amnistía

 

Pleno del Tribunal Constitucional
Nati Villanueva

Madrid

El Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso planteado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía, uno de los primeros en ser anunciado y que ha corrido la misma suerte que los presentados por ejecutivos y parlamentos de comunidades autónomas ... gobernadas por el PP. El recurso impugnaba la totalidad de la ley tanto por defectos formales (entre otros, por haberse tramitado a través de una proposición de ley y un procedimiento de urgencia) como por el fondo, al entender que la amnistía carecía de cobertura legal e infringía el principio de igualdad, tratándose de una ley singular.

