El Constitucional rechazará todas las recusaciones sobre la aplicación de la amnistía

La Abogacía del Estado queda en evidencia: pretendía apartar al conservador Macías sin cuestionar al exministro Campo

El Pleno al completo decidirá sobre los recursos de los líderes del 'procés' contra el Supremo por excluir la malversación

Puigdemont pide al Constitucional suspender su orden de detención

Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) prevé inadmitir todas las recusaciones promovidas contra varios de sus magistrados en el marco de los recursos de amparo de los líderes del ‘procés’. Se trata de una cuestión diferente a la propia constitucionalidad de la ley que ya fue resuelta ... en junio y en la que también hubo distintos intentos de apartar a miembros del órgano de garantías, movimientos que en aquel momento sí culminaron con éxito. Prueba de ello es que el Pleno se quedó sólo con diez de los doce magistrados que lo conforman, pues el exministro socialista Juan Carlos Campo se abstuvo y la recusación del conservador José María Macías fue admitida, dejando al TC en un 6-4 a favor del llamado bloque progresista. Con esa mayoría se consumó el aval a la polémica ley.

