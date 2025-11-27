Suscribete a
El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno y allana el no a los presupuestos
Francia lanzará un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano

El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno y allana el no a los presupuestos

Junts acusa a Montero de vivir en una «realidad paralela», mantiene el bloqueo y advierte que no habrá nuevas cuentas en 2026

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa en su escaño con el titular de Presidencia, Félix Bolaños, tras defender los objetivos de estabilidad del Gobierno
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa en su escaño con el titular de Presidencia, Félix Bolaños, tras defender los objetivos de estabilidad del Gobierno Efe
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Los síntomas de agotamiento de la legislatura se agravan. Este jueves, mientras en el Tribunal Supremo se dirimía el futuro inmediato de José Luis Ábalos, con la sombra de la prisión provisional sobre su cabeza, el Congreso de los Diputados ha asestado un duro golpe ... al Gobierno al tumbar la senda de estabilidad propuesta por el Ministerio de Hacienda para los próximos tres años. Los objetivos de déficit del Ejecutivo, paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE), han sido rechazados con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó.

Volver a arriba
