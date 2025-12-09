Suscribete a
El Congreso solo ha recibido 14 de las 59 leyes que el Gobierno prometió aprobar en 2025

El Ejecutivo justifica en una respuesta al PP que «las circunstancias políticas, económicas o sociales pueden cambiar»

Los populares piden a la Moncloa que explique en la Cámara Baja los «incumplimientos» de su Plan Anual Normativo

La vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Óscar López hablan en el Congreso
Juan Casillas Bayo

Madrid

A finales de octubre, Junts per Catalunya, sin cuyos votos el Gobierno no puede aprobar ninguna iniciativa que rechacen a la vez PP, Vox y UPN, anunció una ruptura con el PSOE por los «incumplimientos» de Pedro Sánchez. Unos «incumplimientos» que se acumulan y ... no exclusivamente hacia la derecha separatista catalana. El Ejecutivo de coalición, como ha publicado ABC en varias ocasiones, ni siquiera es capaz de consumar los objetivos que se marca en el Plan Anual Normativo. Pero es que lejos de mejorar, este 2025 empeora respecto al año anterior.

