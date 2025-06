El Congreso reconoce a Hernández de Cos por su defensa de la independencia institucional

En un momento de desconfianza creciente hacia las instituciones, Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, ha sido distinguido este viernes con el V Premio 15 de Junio a los Valores Constitucionales. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, ha pronunciado una frase que resume el espíritu de su mandato: «La confianza no se impone, se construye».

La ceremonia, celebrada en la sala Constitucional del Congreso, ha estado presidida por el vicepresidente de la Cámara Baja José Antonio Bermúdez de Castro y ha reunido a numerosas personalidades del ámbito político, económico, académico y judicial. Entre los asistentes se encontraban Meritxell Batet, expresidenta del Congreso; la historiadora Carmen Iglesias; Pedro Cruz Villalón —galardonado en la edición anterior—; Jaime Pérez Renovales, secretario general y del consejo de Banco Santander; y José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de CaixaBank.

Felipe VI: «Su humildad y su capacidad para reconocer el trabajo de quienes le rodean»

Victoria Carvajal Hoyos, presidenta de la Asociación 15 de Junio, promotora del premio, ha subrayado en su discurso la importancia de distinguir trayectorias como la de Hernández de Cos «en tiempos en que la confianza en las instituciones pasa por sus horas más bajas».Destacó además su «vocación de servicio público», su «solvencia» y «la integridad con la que ha ejercido su responsabilidad», añadiendo que estos valores «sostienen la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, uno de los pilares fundamentales» de las democracias».

Durante el acto se ha proyectado un vídeo homenaje con testimonios de figuras del ámbito económico y periodístico que han puesto en valor el papel desempeñado por Hernández de Cos durante los años posteriores a la crisis financiera. José Ignacio Goirigolzarri ha recordado cómo «fue capaz de darle la vuelta a la situación para que España volviera a ser una voz valorada en el exterior».

También ha participado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien ha definido al premiado como «un ancla en tiempos de incertidumbre» y ha elogiado su competencia técnica y su compromiso con la unión bancaria europea. También le ha querido desear suerte en su nuevo proyecto como director del Banco de Pagos Internacionales, que empieza este próximo mes.

En su intervención, Hernández de Cos ha insistido en que «la prosperidad no es fruto de la improvisación, sino del compromiso sostenido; que la confianza no se impone, se construye; y que el futuro, además de ofrecer oportunidades, impone responsabilidades». Y ha concluido con un mensaje sencillo y rotundo: este viernes, no hablaba como gobernador ni como economista. Estaba allí, como él mismo recordó, simplemente como ciudadano.

El Rey Felipe VI no ha podido asistir al acto, pero ha hecho llegar un mensaje institucional que ha leído el vicepresidente del Congreso. En él, el Monarca no solo ha destacado la trayectoria técnica de Hernández de Cos, sino también su carácter: «Su humildad y su capacidad para reconocer el trabajo de quienes le rodean». «Este gesto —afirmó— revela mucho sobre él: valora profundamente a las personas que lo rodean y reconoce el trabajo de cada una de ellas, entendiendo precisamente en ese reconocimiento la esencia del trabajo colectivo como base para que las instituciones funcionen». Felipe VI ha subrayado además su «ejercicio activo de transparencia y rendición de cuentas», así como su «dedicación al proyecto europeo», convencido de que «el bienestar de los ciudadanos españoles está ligado a la prosperidad europea».

El Premio 15 de Junio, creado en 2021 por la Asociación España Juntos Sumamos, conmemora las primeras elecciones democráticas celebradas en España el 15 de junio de 1977. Reconoce a personas o entidades que han defendido con ejemplaridad los valores fundamentales de la Constitución: libertad, justicia, igualdad y, muy especialmente, el pluralismo, condición esencial de toda democracia sólida.