El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo, de ETA y el FRAP, sin PP ni Vox

El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves por la tarde, la víspera del Día de las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura Franquista, que se celebra cada 31 de octubre como establece la Ley de Memoria Democrática de 2022, un ... homenaje a los últimos fusilados del franquismo. Se trata de tres integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Solla y Ramón García Sanz, y dos de la banda terrorista ETA, Juan Paredes Manot, alias Txiki, y Ángel Otaegui. Todos ellos ajusticiados por la dictadura el 27 de septiembre del año 1975, en Barcelona, Burgos y la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

La presidenta del Parlamento, Francina Armengol, encargada pronunciar el discurso principal, ha asegurado que, medio siglo después de la muerte del dictador, España «sigue en duelo» y, «en muchas ocasiones, silenciado todavía». Por todo ello, ha pedido a gobiernos e instituciones no cesar en el reparo a todas y cada una de las víctimas de la dictadura con «recursos, políticas y empeño democrático». «Un compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y el debe de memoria como garantía de no repetición», ha señalado al tiempo que ha lamentado que «queda mucho por hacer».

La socialista ha hecho especial hinchapié en la importancia, según ella, de la Ley de Memoria Democrática, gracias a la cual, ha presumido, se han llevado a cabo miles de exhumaciones de cuerpos, se han declarado lugares de memoria histórica —como la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, antigua sede la Dirección General de Seguridad durante la etapa de Francisco Franco y que ahora lo es de la Comunidad de Madrid, una decisión que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido ante la Audiencia Nacional— y se ha elaborado un catálogo de vestigios que será publicado antes de diciembre como anunció Pedro Sánchez.

Cabe recordar que, con esta maniobra del Ministerio de Justicia, también se abrió la puerta a la nacionalización masiva de descendientes de españoles —la llamada ley de nietos—, por lo que a menos medio millón de extranjeros podrá votar en las próximas elecciones previstas para 2027. Además de «todo lo ejecutado en el Valle de Cuelgamuros», como ha recordado Armengol en referencia a las exhumaciones del dictador y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que se llevaron a cabo respectivamente en 2019 y 2023.

Una polémica mesa redonda

Ha abierto y cerrado el homenaje, como ya informó ABC, una actuación musical de Pedro Pastor. La tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, pronunciará unas palabras y después habrá una mesa redonda donde conversarán sobre los sucesos de 1975 la escritora Aroa Moreno Durán y el periodista Roger Mateos. Ambos hablarán en particular sobre los últimos fusilamientos que se produjeron en el franquismo, en 1975, y que centran sus libros 'Mañana matarán a Daniel' y 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo'.

El acto, que ha llenado hasta la bandera el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, ha contado con la presencia de los portavoces y/o representantes de los distintos grupos parlamentarios del Hemiciclo a excepción de los del Partido Popular (PP) y Vox. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ya anunció este martes la intención de su formación de no asistir. El motivo, precisamente, la citada mesa redonda centrada en los miembros de ETA y el FRAP. «No discuto que sean víctimas del régimen, pero sí que sean héroes. El PP no va a convertir en héroes a cinco terroristas», dijo Muñoz.

Presidencia del Congreso defendió, por su parte, que el acto no se concebía como un homenaje personal a ninguno de ellos sino como «una conversación de unos escritores sobre un periodo fundamental» de la historia de España para, «desde la repulsa radical de toda forma de violencia«, reflexionar sobre las últimas ejecuciones del franquismo y el repunte de la violencia en esos años.