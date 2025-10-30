Suscribete a
ABC Premium

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo, de ETA y el FRAP, sin PP ni Vox

La presidenta Francina Armengol asegura que, medio siglo después, España «sigue en duelo» y emplaza a gobiernos e instituciones a «reparar a las víctimas»

Los de Feijóo anunciaron que no asistirían al homenaje a las víctimas de Franco por recordar a los últimos fusilados: tres del FRAP y dos de ETA

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo, de ETA y el FRAP, sin PP ni Vox
EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves por la tarde, la víspera del Día de las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura Franquista, que se celebra cada 31 de octubre como establece la Ley de Memoria Democrática de 2022, un ... homenaje a los últimos fusilados del franquismo. Se trata de tres integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Solla y Ramón García Sanz, y dos de la banda terrorista ETA, Juan Paredes Manot, alias Txiki, y Ángel Otaegui. Todos ellos ajusticiados por la dictadura el 27 de septiembre del año 1975, en Barcelona, Burgos y la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app