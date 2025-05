El Congreso exige al Gobierno que presente ya los presupuestos del 2025 con apoyo de varios socios

No todo han sido buenas noticias para el Gobierno este jueves en el Congreso. Aunque el Ejecutivo ha salvado el real decreto ley contra los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha evitado un tirón de orejas parlamentario en ... otra votación: una moción defendida por el Partido Popular para reclamar formalmente que el Consejo de Ministros cumpla con el mandato constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado (PGE), en este caso, del año 2025.

La moción constaba de tres puntos y la mayoría de la Cámara Baja ha aprobado dos de ellos gracias al apoyo y las abstenciones de varios socios del Gobierno, muy críticos, como el PP, con la ausencia de PGE. Desde el inicio de la legislatura en agosto del 2023, el Ejecutivo sigue sin presentar unos presupuestos; tampoco la senda de estabilidad, que tras ver cómo se la tumbaron PP, Vox y Junts en julio del 2024, decidió retirarla en septiembre de ese año ante la probabilidad de perder esa votación, antesala de las cuentas públicas, por segunda vez consecutiva. Hasta ahora, sigue sin haber noticias de ella.

El PP reclama prácticamente a diario al Gobierno que presente los presupuestos generales del Estado, que dependen directamente de la ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, pero el Ejecutivo no lo hace porque no tiene nada claro que pueda aprobarlos, dada su fragilidad parlamentaria. Aun así, y pese a que la Carta Magna obliga a llevar a la Cámara Baja las cuentas públicas, Pedro Sánchez ha dejado clara su intención de agotar la legislatura hasta el 2027 con o sin PGE.

En este contexto, los populares defendieron el martes una moción para instar al Gobierno a presentarlos ya. Y para su aprobación ha sido clave el apoyo a los dos primeros puntos de ERC, Podemos y BNG, a lo que además se han sumado la abstención de Junts, en el primero, y de Junts y Bildu, en el segundo. El primer apartado de la iniciativa exigía cumplir el mandato constitucional de llevar las cuentas estatales al examen del Congreso y el segundo, aprobar la senda de estabilidad para remitirla a las Cortes Generales. Ambos han sido aprobados con 183 votos a favor, una mayoría por encima de los 179 síes que cosechó Sánchez en su investidura, y, respectivamente, siete y trece abstenciones y 158 y 153 noes.

El único punto de la moción que se ha rechazado ha sido el tercero, que exigía que se incluyesen los compromisos del gasto militar y en defensa en los presupuestos generales del Estado del 2025. Una manera de contrariar la intención de Sánchez de sortear al Congreso en el incremento de esas partidas, pero que no ha recibido el apoyo mayoritario de la Cámara Baja y se ha quedado con 170 votos a favor, 172 en contra y siete abstenciones. Podemos, directamente, se opone a lo que califica de «rearme», al igual que el BNG, mientras que ERC, más pragmático en ese asunto, no ha querido coincidir con los populares en una cuestión tan sensible.

Aunque la votación es simbólica, porque las mociones, al igual que las proposiciones no de ley, no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo, refleja el hartazgo de oposición y aliados del Gobierno con la ausencia de presupuestos. «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», dice el artículo 134.3 de la Constitución. Un mandato expreso que Sánchez ha desoído en 2023 y en 2024. Algunos de sus socios, como publicó ABC el año pasado, dudan que sea viable estar toda la legislatura sin cuentas públicas.